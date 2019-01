Insolvenz: Beliebte Modekette K&L schließt mehrere Filialen

K&L steckt in der Krise: Die Modekette will sich trendorientierter ausrichten und für den Online-Handel öffnen. Allerdings auf Kosten einiger Filialen.

Update vom 24. Januar 2019: Jetzt steht fest, wie viele Filialen K&L schließen wird. Bis Ende April schließt das Modeunternehmen 14 seiner 54 Filialen in Süddeutschland, wie Merkur.de* berichtet.

Beliebte Modekette K&L droht die Insolvenz - müssen nun Filialen schließen?

Die beliebte Modekette K&L will sich restrukturieren, der laufende Geschäftsbetrieb soll aber fortgeführt werden. Das Unternehmen hat am Amtsgericht Weilheim einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens nach Paragraf 270b der Insolvenzordnung gestellt. Das teilte K&L am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Die Löhne und Gehälter der rund 1200 Mitarbeiter, darunter 100 Auszubildende, seien noch bis Ende Dezember 2018 gesichert. Ein Sanierungsplan soll das Unternehmen wieder auf Kurs bringen.

Durch das Schutzschirmverfahren sei das Unternehmen vor Zwangsmaßnahmen der Gläubiger geschützt und weiterhin voll handlungsfähig. Die operativen Geschäfte an den 57 Filialstandorten im süddeutschen Raum sollen während des Verfahrens ohne Einschränkungen weiterlaufen.

Wieso genau das Unternehmen in die Existenzkrise geraten ist und was die Geschäftsführung nun plant, lesen Sie hier auf Merkur.de*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes