Modemarke Scotch & Soda insolvent: „Ernsthafte Cash-Flow-Probleme“

Von: Amy Walker

Teilen

Die Outletcity in Metzingen. (Symbolbild) © IMAGO / Arnulf Hettrich

Die Folgen der Corona-Pandemie und die Zurückhaltung der Verbraucher wegen der hohen Inflation setzen vielen Unternehmen schwer zu. Jetzt geht die nächste Modekette in die Knie.

Amsterdam – Die bekannte niederländische Modemarke Scotch & Soda ist insolvent. Die Bekleidungsmarke meldete in Amsterdam wegen „ernsthafter Cash-Flow-Probleme“ Insolvenz an. Als Grund für die Insolvenz nannte die Firma die Inflation, die Folgen der Corona-Lockdowns und die hohen Energiepreise.

Scotch & Soda: 7000 Filialen weltweit, Online-Handel in 70 Ländern

Die Modemarke hat weltweit über 7000 Filialen in Kaufhäusern und über 200 Geschäfte. Der Online-Handel wird in mehr als 70 Ländern betrieben. Scotch & Soda wurde 1985 in Amsterdam gegründet.

Die gute Nachricht aktuell ist, dass Scotch & Soda zunächst nur in den Niederlanden das Insolvenzverfahren eröffnet hat. Damit gibt es keine Auswirkungen auf das Auslandsgeschäft – zumindest vorerst. Die 32 Filialen auf dem Heimatmarkt sollen „bis auf Weiteres wie gewohnt geöffnet bleiben“, heißt es in einer Mitteilung. Es werde mit dem Insolvenzverwalter eine „dauerhafte Lösung“ gesucht.