Instagram in Russland nicht mehr erreichbar - Russische Influencerin verweifelt

Von: Lisa Mayerhofer

Das Online-Netzwerk Instagram ist in Russland nicht mehr ohne Weiteres erreichbar. © Rolf Vennenbernd / dpa

Das Online-Netzwerk Instagram ist in Russland nicht mehr ohne Weiteres erreichbar. Eine russische Influencerin reagierte mit Tränen und voller Verzweiflung auf diese Nachricht.

Menlo Park - Die Handy-App der Plattform Instagram aktualisierte sich am Montagmorgen in Russland nicht mehr, wie AFP-Journalisten feststellten. Mit Programmen zur verschlüsselten Kommunikation über sogenannte Virtuelle Private Netzwerke (VPN) war Instagram demnach aber noch erreichbar. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor führte die Plattform am Montag in ihrer Liste der "eingeschränkten" Internet-Angebote auf.

Russische Behörden gehen gegen Instagram und Co. vor

Die russischen Behörden hatten dem US-Mutterkonzern der in Russland äußerst beliebten Plattform am Freitag vorgeworfen, Gewaltaufrufe gegen Russen zu tolerieren. Der Meta-Konzern, zu dem neben Instagram auch Facebook und WhatsApp gehören, hatte zuvor die Regeln gegen Hassnachrichten in Bezug auf das russische Militär und russische Politiker gelockert.

Vor dem Hintergrund des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine würden Einträge in den Netzwerken gegen die russische Führung und Armee nun nicht mehr gelöscht, teilte der Meta-Konzern mit. Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten würden hingegen weiterhin nicht zugelassen. Die russische Staatsanwaltschaft nahm daraufhin unter dem Vorwurf des "Aufrufs zum Mord" Ermittlungen auf.

Influencerin verzweifelt: „Für mich ist Instagram einfach alles“

Instagram ist in Russland äußerst beliebt. Während im Jahr 2021 dem Fachportal eMarketer zufolge 7,5 Millionen Russen Facebook nutzten (7,3 Prozent der Internetnutzer) waren es bei Instagram 51 Millionen. Auch viele Unternehmen benutzen Instagram etwa für Werbung und für den Online-Handel.

Derweil geht ein Clip von der russischsprachigen Plattform Nexta, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin positioniert, viral. Er zeigt die russische Influencerin Liza Lukasheva, die auf Telegram ihrer Verzweiflung - und auch ihren Tränen - freien Lauf lässt: „Für mich ist Instagram einfach alles, es ist meine Seele. Es ist das, mit dem ich aufwache, einschlafe und verdammte fünf Jahre meines Lebens verbracht habe“, übersetzt die britische Zeitung Daily Mail die Worte der Influencerin.

Über den Ukraine-Krieg* verliert sie in dem Clip kein Wort - sie bittet nur ihre Follower, ihr auf den Kanälen zu folgen, die in Russland noch benutzbar sind, wie etwa Telegram. Nexta schrieb dazu: „Sie kümmert sich überhaupt nicht um die Tausenden von Toten, einschließlich ihrer Landsleute. Offensichtlich ist ihre größte Sorge im Moment, dass sie keine Bilder von Speisen aus Restaurants posten kann.“

