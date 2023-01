Integrationsbeauftragte will Geflüchteten Zugang zu Arbeitsmarkt erleichtern

Reem Alabali-Radovan © Political-Moments/IMAGO

Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan (SPD) will den Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete erleichtern.

Berlin in Deutschland - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), will Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. „Wir wollen Beschäftigungsverbote abschaffen, damit alle in Arbeit kommen können“, sagte sie am Montag dem Portal Web.de. Die Staatsministerin plant einen neuen Migrationspakt, der die Integration für viele Geflüchtete erleichtern soll.

Neben der Abschaffung von Beschäftigungsverboten für geduldete Menschen soll auch der Zugang zu Integrationskursen erleichtert und die Anerkennung von Berufsabschlüssen beschleunigt werden. So könnten auch Flüchtlinge einen Beitrag gegen den Arbeitskräftemangel leisten. „Gegen den Arbeitskräftemangel müssen wir erst einmal das inländische Potenzial heben“, sagte Alabali-Radovan weiter. „Alle Jugendlichen sollen eine Berufsbildung finden, einen Job. Auch Menschen mit Fluchtgeschichte sollen das schaffen.“



Äußerungen wie die von CDU-Chef Friedrich Merz über „kleine Paschas“ seien für eine bessere Integration nicht hilfreich. Damit würden „Ressentiments bedient, ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert“, sagte Alabali-Radovan. „Das ist kein guter Ton für diese Debatte, das spaltet.“ Sie wolle „Täter nach ihren Taten beurteilen, nicht nach Vornamen oder familiärer Einwanderungsgeschichte“.

Merz hatte nach den Silvesterkrawallen in einer Fernsehsendung von „kleinen Paschas“ gesprochen, die sich in der Grundschule respektlos insbesondere gegenüber Lehrerinnen verhielten und deren Väter sich Kritik an ihren Söhnen verbitten würden. cha/bk