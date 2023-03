Intel-Mitgründer Gordon Moore gestorben

Gordon Moore © San Jose Mercury News/IMAGO

Intel-Mitgründer Gordon Moore ist tot. Er wurde 94 Jahre alt.

Santa Clara in den USA - Moore starb „im Kreise seiner Familie zuhause in Hawaii“, teilte das kalifornische Unternehmen Intel am Samstag mit. Apple-Chef Tim Cook nannte Moore in einem Tweet „einen Gründungsvater des Silicon Valley“ dem „wir Nachfolger alle zur Dankbarkeit verpflichtet sind.“

Die 1968 gegründete Firma Intel wuchs unter dem gelernten Ingenieur Moore zu einem der größten und wichtigsten Technologieunternehmen heran und war zeitweise der größte Halbleiterhersteller der Welt. Moores Arbeit brachte immer leistungsfähigere Prozessoren in Geräte, die gleichzeitig immer kleiner wurden.



Nach dem Technologieunternehmer ist das „Moore‘s Law“ benannt, ein vielzitierter Grundsatz über den rasanten Technologiewandel, den Moore in einem Artikel von 1965 beschrieb. Er besagt, dass die Leistungsfähigkeit von integrierten Schaltkreisen sich in jedem Jahr verdoppelt. Später korrigierte er seine Theorie und sagte, die Verdopplung finde alle zwei Jahre statt. „Ich wollte nur klarmachen, dass, wenn wir mehr und mehr Zeug auf einen Prozessor packen, sämtliche Elektronik günstiger wird“, sagte Moore 2008 in einem Interview.



Intels Wachstum legte den Grundstein für die Transformation der kalifornischen Halbinsel südlich von San Francisco zu einem Technologie-Hotspot, der heute als Silicon Valley bekannt ist.



Moore verließ Intel 2006 um in Rente zu gehen. Er spendete gemeinsam mit seiner Frau Betty zu Lebzeiten über fünf Milliarden Dollar an karitative Zwecke über eine eigene Stiftung.



Intel-Chef Pat Gelsinger erinnerte im Onlinedienst Twitter an Moores Lebenswerk. „Er hinterlässt ein Erbe, das das Leben von jedem Menschen auf der Erde verändert hat. Die Erinnerung an ihn lebt weiter“, teilte Gelsinger mit. loc/kbh