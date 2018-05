Interview mit Stilberaterin:  „Kurzärmelige Hemden gehen gar nicht“

„Kleider machen Leute“: Dieser Satz gilt immer noch, findet Bianca Stäglich. Die Münchnerin berät in Stilfragen. Ihr Spezialgebiet: der Dresscode im Berufsleben.

Geht es im Job nicht bergauf, kann das auch an Äußerlichkeiten liegen, weiß Stäglich. Wir sprachen mit der Stilberaterin darüber, was man heute im Büro trägt – und wovon man besser die Finger lassen sollte.

Die Krawatte kommt immer mehr aus der Mode – sogar in den Chefetagen von Dax-Konzernen. Kann man den Schlips im Büro mittlerweile weglassen?

Stäglich: Das kann man so nicht sagen. Es kommt auf die Branche an, in der man beschäftigt ist, auf die Position im Unternehmen und auf die Gepflogenheiten in der Firma selbst. In einem Start-up zum Beispiel sind Anzug und Krawatte heute oft fehl am Platz. In einer Unternehmensberatung dagegen immer noch Pflicht. Auch Versicherungsleute, Banker oder Juristen der alten Schule binden sich den Schlips nach wie vor um.

Wenn man neu in die Firma kommt, muss man die Gepflogenheiten erst kennenlernen. Stellt sich die Frage: Was trägt man zum Vorstellungsgespräch?

Zunächst sollte man sich als Neuling vorab informieren. Etwa über die Homepage des Unternehmens oder soziale Netzwerke. Da kann es schon viele Hinweise zur Kleiderordnung geben. Beim Vorstellungsgespräch selber gilt: Lieber ein wenig mehr als zu leger. Aber man sollte sich auch nicht verbiegen. Wenn man sich in der Kleidung nicht wohlfühlt, strahlt man das auch aus. Mit einem guten Styling steigt das Selbstwertgefühl. Und der erste Eindruck ist entscheiden.

Was spricht denn dagegen, dass jeder das trägt, worin er sich wohlfühlt? Nach dem Motto „Meine Kleidung hat nichts mit meiner Kompetenz zu tun. Wer das anders sieht, ist oberflächlich.“

Das sehe ich anders. Es geht beim Styling nicht um Oberflächlichkeit, sondern um Wertschätzung – sich selbst wie auch den anderen gegenüber. Wenn man sich um seine inneren Werte kümmert, sollte man sich auch um die äußeren Werte kümmern. Jeder hat seinen eigenen Stil, den es herauszufinden gilt und mit Selbstsicherheit nach außen zu tragen. Denn das Gegenüber urteilt schnell – oft unterbewusst und ganz unbeabsichtigt. Fachliche Kompetenz spielt da keine Rolle. Die kann man nämlich nicht sehen. Studien belegen, dass eine Präsentation von den Zuhörern zu 60 Prozent nach dem Äußeren des Redners bewertet wird. 30 Prozent machen Haltung und Körpersprache des Redners aus – und nur zehn Prozent der Inhalt. Es ist bewiesen: Mit einem guten Styling hat man mehr Erfolg im Job.

Welche Styling-Sünden werden besonders oft begangen?

In Deutschland ist es sehr verbreitet, dass Männer zu große Hemden und Anzüge tragen. Das ist zwar bequem, vermittelt aber keine Kompetenz. Auch auf Schuhe wird zu wenig wert gelegt. Dabei können gute Schuhe einen etwas schlecht sitzenden Anzug wettmachen.

Gibt es No-Gos?

Ja. Bei Männern gehen kurzärmelige Hemden überhaupt nicht. Das wirkt, als hätte man einen kleinen Jungen vor sich. Wenn es 30 Grad hat, kann man ja die Ärmel hochkrempeln. Außerdem gehören Hemden immer in die Hose. Und die Socken sollten lang genug sein. Auch wenn die Beine überschlagen werden, sollte man keine Haut sehen.

Und bei Frauen?

Zu viel Schmuck sollte man vermeiden. Wer wie ein behängter Weihnachtsbaum wirkt, wird schnell nicht ernst genommen. Auch wer eine große, prägnante Brille trägt, sollte mit Schmuck zurückhaltend sein – und zum Beispiel keine großen Ohrringe tragen. Auch Strumpfhosen mit Glanz würde ich vermeiden, zumal sie die Beine breiter wirken lassen. Wer Bluse und Blazer trägt, sollte den Kragen der Bluse nicht über dem des Blazers tragen. Das hatte man in den 1990-er Jahren. Heute wirkt das altbacken. Ballerinas sind ebenfalls im Job nicht zu empfehlen, das wirkt sehr mädchenhaft.

Was würden Sie

dagegen empfehlen?

Ich finde es schade, dass sich Frauen im Beruf äußerlich oft ihren männlichen Kollegen angleichen. Bluse, mausgrauer Anzug, und dazu Ballerinas – das sehe ich oft. Ich plädiere dafür, dass sich Frauen auch im Job weiblich stylen – also Kleider, Röcke und Make-up tragen und Mut zur Farbe haben. Das hat nichts mit sexy zu tun.

Welche Farben eignen sich im Job?

Jede Farbe hat eine andere Wirkung. Blau zum Beispiel steht für Loyalität. Rot ist lebhaft, kann aber auch aggressiv wirken, weshalb ich von Rot eher abrate. Braun verbindet man mit Bodenständigkeit, Schwarz mit Modernität und Kreativität. Grau neutralisiert vieles – das lässt sich gut mit anderen Farben kombinieren. Ein rosarotes Kleid dagegen wirkt zu mädchenhaft. Für eine Verhandlung ist die Farbe nicht optimal.

-Gibt es ein Job-Outfit, mit dem man nichts verkehrt machen kann?

Im Zweifelsfall würde ich Männern zu einem blauen Anzug mit weißem Hemd raten. Die Krawatte kann auch blau sein. Frauen machen mit einem blauen Kleid nichts verkehrt. Und ich würde darauf achten, gute Stoffe zu kaufen: ein Baumwollgemisch oder Leinen für den Sommer. Polyester würde ich meiden, das fühlt sich plastikartig an und im Sommer schwitzt man leicht.

Wie steht es bei Frauen mit der Rocklänge und der Absatzhöhe?

Röcke, die das Knie umspielen, passen am besten. Zu kurze Rücke wirken sexy, das ist im Job fehl am Platz. Bei den Schuhen kommt es darauf an, worin sich die Frau wohlfühlt – und ob sie mit hohen Absätzen gut laufen kann, ohne zu wackeln. Grundsätzlich ist auch gegen hohe Pfennigabsätze nichts einzuwenden.

Wie steht es mit Mustern? Bei Krawatten sind der Fantasie ja oft keine Grenzen gesetzt.

Da sollte man vorsichtig sein. Ich rate entweder zu unifarbenen Krawatten – oder zu solchen mit zurückhaltendem Muster: gestreift, kariert oder mit Punkten. Tiermotive dagegen gehen absolut gar nicht.

Interview: Manuela Dollinger