„Das ist ein weiterer Skandal“ - Die bizarre Lage der Thomas-Cook-Kunden

Wer keinen Sicherungsschein hat ist generell der Verlierer. Es kann nur verteilt werden was übrig bleibt. Ist ein Versicherungsschutz abgeschlossen worden, ist die Versicherung verpflichtet zu zahlen. Alles andere wäre versuchter Betrug am Versicherungsnehmer. Insolvenzen sind immer das Schlechteste, was einem Reisenden passieren kann. Die Hoteliers sehen das offenbar ähnlich. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, bleibt er ohnehin auf seine Forderungen sitzen. Ich verstehe daher, dass sie die Gäste nicht einfach ziehen lassen wollen. Sie sind für die Insolvenz nicht mit verantwortlich zu machen. Existenzen könnten auf dem Spiel stehen, wenn man die Buchungszahlen vergleicht. Fazit: Reisen ja, billiger ja, aber ohne Risiko. Vielleicht kommt man endlich dazu, von den alles Inbegriffen-Reisen abzukehren. Billiger ist am Ende der Untergang. Der Nutzer trägt sein Scherflein dazu bei. Er will es nur nicht wahr haben. Preisdrücker sind mit verantwortlich-