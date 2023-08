Grundsteuer: Wo der Hebesatz 2022 gesunken ist – und wo 2023 eine Verdopplung geplant ist

Von: Amy Walker

Die meisten Kommunen haben 2022 die Grundsteuer erhöht. Doch es gibt auch Ausnahmen: 41 Gemeinden haben einer Auswertung zufolge die Steuer sogar gesenkt.

Berlin – Überall steigen die Preise, das belastet auch die Haushalte der Kommunen. Für viele Gemeinden führt der einzige Weg, die Kasse wieder zu füllen, über die Erhöhung der Grundsteuer. So haben die meisten der rund 11.000 Gemeinden in Deutschland im vergangenen Jahr ihre Steuer erhöht. Das ergab eine Auswertung des Grundsteuer-Portals LAMA, die IPPEN.MEDIA vorliegt. Doch 41 Kommunen haben das Gegenteil getan und die Grundsteuer 2022 sogar gesenkt – und das zum Teil deutlich.

Grundsteuer-Änderungen: Hessen verzeichnet beide Extreme

In der LAMA-Auswertung sind alle Änderungen der Grundsteuer 2022 gelistet. Die ersten 41 Gemeinden sind diejenigen, die ihre Hebesätze abgesenkt haben. Vorreiter ist die Gemeinde Hünfeld in Hessen, die den Hebesatz um 50 Prozent abgesenkt hat. Allerdings wurden in Hessen auch die höchsten Anpassungen verzeichnet: Kefenrod und Grebenheim haben jeweils um 88 bzw. 81 Prozent die Steuer erhöht.

Eine Tabelle zeigt die komplette Auswertung des Grundsteuer-Portals. Die Gemeinden, die nicht in der Liste aufgeführt werden, haben zwischen 2021 und 2022 den Hebesatz nicht verändert:

Verdopplung auf 1500 Prozent in einer NRW-Gemeinde geplant

Die Gemeinde Alfter im Rhein-Sieg-Kreis (NRW) dürfte laut LAMA in diesem Jahr Anwärter auf einen negativen Spitzenplatz sein. So hätten Ausgaben für Kita-Plätze, Feuerwehr und gestiegene Lohnkosten durch Tarifabschlüsse am Budget der Gemeinde gezehrt, genauso wie der Ausbau des örtlichen Gymnasiums. Deswegen sei eine Verdopplung des ohnehin schon hohen Hebesatzes von derzeit 763 Punkten auf 1500 angedacht – später könnte der Wert sogar auf 1800 steigen.

Damit würde die Gemeinde einen deutschlandweiten Rekord aufstellen. Bisheriger Spitzenreiter mit 1050 Prozent ist die Gemeinde Lorch in Hessen. Es gibt 16 Gemeinden in Deutschland, in denen gar keine Grundsteuer fällig wird.

EY-Studie: Höchste Anpassung seit 2016

Der durchschnittliche Hebesatz zur Grundsteuer in Deutschland ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie zuletzt 2016. Der Anstieg betrug fast fünf Prozentpunkte, wie eine Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ergab. Den höchsten Durchschnittshebesatz hatten demnach Bürger in Nordrhein-Westfalen mit 565 Prozent. Dahinter folgten Hessen mit 495 Prozent und das Saarland mit 446 Prozent.

Der EY-Analyse zufolge stieg allein im vergangenen Jahr der durchschnittliche Hebesatz in 13 Prozent der Kommunen. In lediglich einem Prozent der Gemeinden sank der Hebesatz im Vergleich zum Jahr 2021. In Nordrhein-Westfalen erhöhten 26 Prozent aller Gemeinden den sogenannten Grundsteuer-B-Hebesatz. Im Saarland war es fast jede fünfte Kommune, dahinter folgten Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

Auch stieg die Zahl der Kommunen mit vergleichsweise hohen Hebesätzen deutlich an. 2022 hatten 39 Prozent der Gemeinden einen sehr hohen Grundsteuerhebesatz von 400 oder höher. Im Jahr 2005 waren es lediglich fünf Prozent. Umgekehrt hatten 2005 noch 22 Prozent der Kommunen einen Hebesatz von unter 300 - im Jahr 2022 waren es nur noch drei Prozent.

