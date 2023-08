Italien fordert Frankreich auf, Wartungsarbeiten im Mont-Blanc-Tunnel zu verschieben

Mont Blanc Tunnel. © Pond5 Images/Imago

Italiens Regierung hat Frankreich gebeten, die Schließung des Mont-Blanc-Tunnels für schwere Lastwagen, die am Montag geplant war, aufgrund von Wartungsarbeiten zu verschieben.

Rom in Italien - Nach dem Felssturz vergangene Woche in den französischen Alpen sei bereits der Fréjus-Tunnel zwischen Frankreich und Norditalien für schwere Lkw geschlossen, nach einem schweren Güterzugunfall auch der Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, erklärte am Donnerstag Vize-Regierungschef Matteo Salvini. „Wir riskieren wirklich eine Blockade.“

Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien soll nach den französischen Plänen bis zum 18. Dezember für schwere Lkw gesperrt werden. Salvini sagte nach einem Gespräch mit dem französischen Verkehrsminister Clement Beaune, Ziel sei, den Fréjus-Tunnel so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Er habe dennoch um die Verschiebung der Wartungsarbeiten im Mont-Blanc-Tunnel gebeten - „denn sonst gibt es Chaos“.



Salvini kritisierte am Donnerstag zudem die „Arroganz Österreichs“: Österreich verbiete zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Tagen die Durchfahrt schwerer Lkw aus aller Welt - das schaffe „enorme ökologische, soziale und wirtschaftliche Probleme“. Damit spielte der Minister auf Verkehrsbeschränkungen Tirols auf der viel befahrene Strecke über den Brenner an. ilo/hcy