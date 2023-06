Verteidigungsminister Pistorius bekräftigt Relevanz von Militärübung Air Defender 2023

Boris Pistorius betont die Bedeutung der bevorstehenden großen Militärübung. © IMAGO / Political-Moments

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat eine Woche vor der großen Militärübung Air Defender 2023 deren Bedeutung für die Sicherheit Deutschlands und der Verbündeten bekräftigt.

Jakarta - «Natürlich tun wir alles, um die Auswirkungen für die Bevölkerung und den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich zu halten. Dafür stimmen wir uns seit Monaten ganz eng mit allen Beteiligten ab», sagte der in Osnabrück geborene SPD-Politiker am Montag am Rande einer Asienreise der Deutschen Presse-Agentur.

An der Übung Air Defender nehmen vom 12. Juni bis zum 23. Juni unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10 000 Soldaten und Soldatinnen teil. Die Nato ist beteiligt. «Mit Air Defender 2023 als größter Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato stärken wir das Bündnis und die transatlantischen Beziehungen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten zeigen wir, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagkräftig verteidigen können», sagte Pistorius, der am Montag die indonesische Hauptstadt Jakarta besuchte.

Deutschland als Gastgeber beweise, «dass wir nicht nur von internationaler Verantwortung reden, sondern diese als logistische Drehscheibe in Europa und Führungsnation bei so einer großen Übung auch übernehmen», sagte Pistorius.

Der Bund hatte an die Länder appelliert, Betriebszeiten an Flughäfen zu flexibilisieren. Das zielt vor allem auf Nachtflugverbote. Störungen für den zivilen Luftverkehr könnten deutlich abgemildert werden, wenn für die Dauer der Übung Anträge betroffener Luftverkehrsunternehmen auf Starts und Landungen außerhalb der normalen Betriebszeiten der Flugplätze von den zuständigen Behörden genehmigt werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, hieß es in einem Brief von dem in Landau in der Pfalz geborenen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Pistorius. (dpa)