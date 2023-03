Januar: Arbeitslosigkeit in Euro-Ländern nahe Allzeittief

Agentur für Arbeit (Symbolbild) © Christoph Hardt/IMAGO

In den Euro-Ländern ist die Arbeitslosigkeit weiterhin sehr niedrig.

Luxemburg in Luxemburg - Nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat vom Donnerstag lag die Quote im Januar bei 6,7 Prozent, wie bereits im Dezember. Der Wert liegt leicht über dem Allzeittief von 6,6 Prozent vom Oktober. Damit hatten die europäischen Statistiker im Herbst die niedrigste Erwerbslosigkeit in den Euro-Ländern seit Beginn ihrer Aufzeichnungen vor 25 Jahren verzeichnet.

Die Arbeitslosenquote in allen 27 EU-Ländern lag im Januar demnach bei 6,1 Prozent, ebenfalls unverändert gegenüber Dezember. Nach den Schätzungen von Eurostat waren damit zu Jahresbeginn in der EU rund 13,23 Millionen Menschen arbeitslos, davon 11,29 Millionen im Euroraum. Gegenüber Januar 2022 sank die Zahl der Arbeitslosen in der EU um 318.000 und im Euroraum um 220.000.



Auch in Deutschland ist die Lage am Arbeitsmarkt stabil, wie die Bundesagentur für Arbeit bereits am Mittwoch in Nürnberg mitgeteilt hatte. Die Zahl der Arbeitslosen stieg demnach im Februar verglichen mit Januar geringfügig um 4000 auf 2.620.000 an. Die Arbeitslosenquote lag wie bereits im Januar bei 5,7 Prozent.

Eurostat beziffert die deutsche Quote für Januar sogar nur auf 3,0 Prozent. Dies liegt an einer anderen Berechnungsmethode der EU-Statistiker. lob/hcy