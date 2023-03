Bargeldausfuhr nach Russland auch nicht für Zahnbehandlung

Januar: Deutschlands Ausfuhren zu Jahresbeginn um zwei Prozent gestiegen

Container am Verladebahnhof © CHROMORANGE/IMAGO

Deutschlands Exporte sind im Januar gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Der Wert der Exporte legte um 2,1 Prozent im Vergleich zum Dezember auf 130,6 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Januar 2022 war das eine Zunahme um 8,6 Prozent - auch wegen stark gestiegener Preise. „Der Export hat einen guten Einstieg ins Jahr erwischt“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gingen im Januar Waren im Wert von 71,9 Milliarden Euro, in Drittstaaten Waren im Wert von 58,7 Milliarden Euro, wie die Statistiker weiter mitteilten. Die Ausfuhren in Drittländer wuchsen kalender- und saisonbereinigt mit 3,8 Prozent deutlich stärker als diejenigen in die EU mit 0,7 Prozent.



„Vor allem die Geschäfte mit den Vereinigten Staaten laufen merklich an“, erklärte Experte Treier von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Dorthin gingen im Januar die meisten Exporte - der Wert lag bei 12,7 Milliarden Euro. „Auch bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner China löst sich langsam die wirtschaftliche Corona-Starre des Vorjahres auf“, sagte Treier. Die Ausfuhren in die Volksrepublik stiegen um 1,4 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro.

„Das leichte Plus bei den Exporten im Januar darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch viel Sand im Getriebe der deutschen Außenwirtschaft ist“, fuhr Treier fort. Neben einer noch immer abgekühlten Weltwirtschaft erschwere ein zunehmender Protektionismus das Auslandsgeschäft. Das verhindere einen kräftigen Exportaufschwung im laufenden Jahr.



Die DIHK rechnet mit einem „mageren“ Exportwachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2023. „Zum Vergleich: Der langjährige Schnitt der 2010er Jahre liegt bei 3,5 Prozent“, betonte Treier.



Die Importe Deutschlands nahmen im Januar im Vergleich zum Dezember um 3,4 Prozent ab; im Vergleich zum Januar 2022 legten sie um 5,2 Prozent zu. Ihr Wert betrug 113,9 Milliarden Euro - lag also deutlich unter den Exporten. Die Außenhandelsbilanz, also die Differenz, betrug 16,7 Milliarden Euro.



Die meisten Importe kamen aus China, der Wert lag im Januar bei 12,7 Milliarden Euro. Das waren 6,0 Prozent weniger als im Dezember. ilo/hcy

Bargeldausfuhr nach Russland auch nicht für Zahnbehandlung

Das Amtsgericht Frankfurt am Main will strikt am Verbot der Ausfuhr von Bargeld nach Russland festhalten. Das Verbot gelte selbst dann, wenn mit dem Geld eine medizinische Behandlung bezahlt werden solle, entschied das Gericht in einem am Freitag veröffentlichten Strafurteil. (Az: 943 Ds 7140 Js 235012/22)



Nach den Feststellungen des Amtsgerichts beabsichtigte der Angeklagte, von Frankfurt am Main über Istanbul und Moskau nach Kaliningrad zu reisen, um dort eine umfangreiche Zahnbehandlung vornehmen zu lassen. Hierzu führte er 11.000 Euro Bargeld bei sich, ohne diese vorher beim Zoll angemeldet zu haben.



Der Zoll beschlagnahmte 10.500 Euro und überließ dem Mann den Rest als Reisebedarf. Er ließ die Behandlung trotzdem vornehmen, sie kostete dann tatsächlich 6000 Euro. Das Geld konnte er sich teilweise leihen, der Rest wurde von dem Zahnarzt gestundet.



Das Frankfurter Amtsgericht verurteilte den Mann wegen versuchter unerlaubter Ausfuhr von Banknoten zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, insgesamt 4500 Euro. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung des beschlagnahmten Bargeldbetrags an, so dass die Strafe insgesamt bei 15.000 Euro liegt.



Ziel des Ausfuhrverbots sei es, Russland und auch den dortigen Unternehmen und Privatpersonen keinen Zugang zu EU-Währungen zu geben. Die Ausnahme „für den persönlichen Gebrauch“ sei eng auszulegen. Sie umfasse daher nur die Fahrt und Verköstigung bis zum Ziel. Dies sei dem Mann mit den 500 Euro gewährt worden. Gelder für eine beabsichtigte medizinische Behandlung seien demgegenüber nicht von der Ausnahme erfasst. xmw/cfm