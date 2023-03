Januar: Erzeugerpreise in Landwirtschaft weiter gesunken

Obst und Gemüse Supermarkt © Rüdiger Wölk/IMAGO

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im Januar weiter gesunken.

Wiesbaden in Deutschland - Verglichen mit Dezember sanken die Preise um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Verglichen mit dem Januar 2022 betrug der Preisanstieg 25,4 Prozent. In den Monaten Dezember und November lag der Anstieg im Jahresvergleich allerdings noch bei 29,8 beziehungsweise 31,9 Prozent.

Besonders deutlich stiegen im Januar die Preise im Jahresvergleich für tierische Erzeugnisse mit 36,3 Prozent, vor allem Eier wurden mit einem Anstieg von 45 Prozent deutlich teurer. Bei den pflanzlichen Produkten stand ein Plus von 10,7 Produkten, hier wurden vor allem Kartoffeln im Jahresvergleich deutlich teurer (plus 67,5 Prozent). Der Preisanstieg beim Getreide schwächte sich hingegen weiter ab, Obst und Raps wurden sogar günstiger.



An den Erzeugerpreisen für landwirtschaftliche Produkte lässt sich die Preisentwicklung auf der ersten Wirtschaftsstufe ablesen. Wie viele Wirtschaftsbereiche trafen zuletzt auch den Landwirtschaftssektor die gestiegenen Kosten und Energiepreise. hcy/ilo