Japan plant neue Sanktionen gegen Russland

Russischer Angriffskrieg auf die Ukraine

Japan hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Tokio in Japan - So sollen Vermögenswerte russischer Einzelpersonen und Gruppen eingefroren sowie Exportverbote verhängt werden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno am Freitag. Die Exportverbote betreffen demnach Produkte, die für russische militärische Organisationen bestimmt sind, sowie Bau- und Ingenieursdienstleistungen.

Den Angaben zufolge sind 17 Menschen und 78 Gruppen vom Einfrieren von Vermögenswerten betroffen. Die Ausfuhrverbote von Waren treffen demnach 80 Organisationen.



Die Ankündigung Japans erfolgt wenige Tage nach dem Treffen der G7-Staaten in Hiroshima. Dort hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Gruppe darauf geeinigt, Russland kriegswichtige Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen. Die EU, Großbritannien und die USA kündigten kürzlich neue Strafen gegen Russland an und sagten der Ukraine weitere Militärhilfe zu.

Japans Regierungssprecher Matsuno verurteilte zudem die Pläne Russlands, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Dies werde die Situation „weiter eskalieren“ lassen, sagte er. Als „einziges Land, das während eines Krieges unter Atombombenabwürfen zu leiden hatte“, könne Japan Russlands nukleare Bedrohung „niemals tolerieren“, ganz zu schweigen vom Einsatz solcher Waffen.



Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am Donnerstag gesagt, Russland habe mit der vor Monaten angekündigten Verlegung von Atomwaffen in sein Land begonnen. mhe/ilo