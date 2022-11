Japan: Wirtschaft schrumpft überraschend

Japans BIP sinkt um 0,3 Prozent zum Vorquartal (Symbolbild). © Koji Sasahara / dpa

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal unerwartet geschrumpft.

Tokio/Peking - Wie die Regierung am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einem Rückgang um 1,2 Prozent. Es ist das erste Mal seit vier Quartalen, dass Japans Wirtschaftsleistung gesunken ist. Das ist eine bittere Nachricht für die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida, der gerade erst ein milliardenschweres Konjunkturpaket angekündigt hatte. In Marktkreisen war allgemein mit einem BIP-Anstieg gerechnet worden.

China: Corona-Politik bremst Wirtschaft stärker als erwartet

Die strikte Corona-Politik und die trotzdem steigende Zahl der Infizierten haben Chinas Wirtschaft im Oktober stärker als erwartet ausgebremst. Der Einzelhandelsumsatz ging überraschend zurück und die Industrieproduktion legte nicht mehr so stark zu wie zuletzt. Der Umsatz im Einzelhandel sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent, wie die Statistikbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Im September war er noch um 2,5 Prozent gestiegen.

Experten hatten im Oktober mit einem langsameren Wachstum des Einzelhandels gerechnet und wurden von dem Rückgang überrascht. Die Industrieproduktion legte im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent zu und damit 1,3 Prozentpunkte weniger als noch im September. Analysten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen bis Ende September zogen um 5,8 Prozent an. Bis Ende September hatte das Wachstum noch etwas höher gelegen. (dpa)