Jeder dritte Lkw-Fahrer ist älter als 54

Lkws auf einem Rastplatz © IMAGO/Olaf Döring

Die aktuelle Altersstruktur in der Speditionsbranche wird wohl künftig zu Problemen führen, da sich die Rekrutierung neuer Fahrerinnen und Fahrer ohnehin schwierig gestaltet.

Wiesbaden in Deutschland - Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Fahrerinnen und Fahrer war zuletzt 55 Jahre alt und älter und dürfte demnächst aus dem Beruf ausscheiden, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Insgesamt arbeiteten 2021 rund 480.000 Menschen als Berufskraftfahrer.

Damit ist der Anteil der Altersgruppe 55 und älter im Lkw-Verkehr deutlich höher als unter den Erwerbstätigen insgesamt, dort liegt er bei 25 Prozent. Zugleich kommt wenig Nachwuchs nach. Die Einsteigerinnen und Einsteiger unter 25 Jahren machten nur gut drei Prozent aus, bei den Erwerbstätigen insgesamt sind es knapp zehn Prozent.

Die Bruttolöhne für Berufskraftfahrer und -fahrerinnen sind den Angaben zufolge zudem verhältnismäßig gering. So erhielten ausgebildete Fachkräfte in Vollzeit 2021 durchschnittlich 14,67 Euro pro Stunde. Angelernte Kräfte, etwa Lkw-Fahrende ohne entsprechenden Ausbildungsabschluss, erhielten im Schnitt 12,98 Euro. In der Wirtschaft insgesamt lag der durchschnittliche Stundenverdienst für Fachkräfte bei 20,44 Euro brutto, für Angelernte bei 16,40 Euro. hcy/ilo