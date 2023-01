Deutschland: Jeder vierte Haushalt hat ein Fitnessgerät

Frau auf dem Hometrainer © Westend61/IMAGO

Wiesbaden in Deutschland - In jedem vierten Haushalt in Deutschland steht ein Fitnessgerät: Zu Jahresanfang 2022 gab es 12,5 Millionen Rudergeräte, Stepper, Speedbikes oder Laufbänder in 10,4 Millionen privaten Haushalten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Der Anteil der Haushalte mit Fitnessgerät betrug damit 27,2 Prozent.

Im Vergleich zum Jahr 2017 war das eine leichte Steigerung; damals betrug der Anteil der Haushalte mit Fitnessgerät 25,3 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Die Zunahme ist demnach auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen - viele Menschen legten sich in der Zeit, als Fitnessstudios schließen mussten, Sportgeräte für zuhause zu. Zudem geht der Trend bei manchen Haushalten zum Zweit- oder Drittgerät.

In Haushalten, die im Eigentum wohnten, waren die Geräte mit einem Anteil von 36,8 Prozent am häufigsten zu finden. Nach Haushaltstypen unterschieden, sind Paarhaushalte ohne Kind mit einem Anteil von 35,2 Prozent am besten mit Fitnessgeräten ausgestattet. Bei Paarhaushalten mit Kindern lag der Anteil bei 28,5 Prozent, bei Alleinlebenden bei 18,9 Prozent. ilo/pe