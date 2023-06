Jeder zweite Aufzug in Deutschland hat laut TÜV Sicherheitsmängel

Aufzug (Symbolbild) © Edophoto/IMAGO

Der TÜV fand im vergangenen Jahr bei jedem zweiten Aufzug in Deutschland Sicherheitsmängel.

Köln in Deutschland - Rund 3000 der 657.000 getesteten Aufzüge mussten 2022 sogar aufgrund von gefährlichen Mängeln stillgelegt werden, erklärte der TÜV Rheinland anlässlich der Veröffentlichung seiner Mängelstatistik am Dienstag in Köln. Dier Anteil der Anlagen mit schweren Mängeln war demnach immerhin kleiner als im Vorjahr.

„Der Nutzer einer Aufzugsanlage muss sich auf den sicheren Betrieb verlassen können“, sagte Guido Kehmer, Geschäftsfeldmanager für Aufzüge und Fördertechnik bei TÜV Rheinland. Durch Prüfungen könnten Risiken erkannt und frühzeitig beseitigt werden. Während 2021 noch rund 15 Prozent der Anlagen erhebliche oder gefährliche Mängel aufwiesen, war es 2022 nur noch jeder achte Fahrstuhl.



In der Hauptstadt Berlin war nur etwas mehr als jede vierte Anlage gänzlich ohne Fehler. Über die Hälfte (56 Prozent) hatte geringfügige Mängel, 17 Prozent wiesen erhebliche oder gefährliche Defizite auf.

Besser als der Bundesschnitt (48 Prozent) steht hingegen vor allem München da. 51 Prozent der Anlagen waren in der bayrischen Landeshauptstadt mängelfrei. Köln liegt mit 34 Prozent im Mittelfeld des Großstadtvergleichs.



Zudem weist der TÜV Rheinland auf die steigende Gefahr von Cyberangriffen hin. „Aufzugsanlagen besitzen heutzutage vernetzte Bauteile oder ihre Software kann sogar über das Internet angepasst werden“, erklärte das Prüfunternehmen. Angriffe auf diese Technik könnten erhebliche Schäden oder den Ausfall von Aufzügen zur Folge haben. Regelmäßige Prüfungen könnten Schwachstellen erkennen und Cyberangriffe verhindern. mb/pe