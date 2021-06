Hunderttausende wünschen sich Amazon-Chef Bezos im Weltall - ohne Rückfahrtschein

Skurrile Petition

Im Juli fliegt Jeff Bezos ins Weltall. Mehr als hunderttausend Menschen fordern, ihm die Rückkehr zu verweigern. Auch für eine andere kuriose Petition unterschreiben Zehntausende.

Washington - Manch einer träumt vom Ruhestand am Strand, andere denken noch größer: Wenn Jeff Bezos im Juli seinen Job als Amazon-Boss an den Nagel hängt, will er Urlaub machen. Im Weltall. In seiner eigenen Rakete. Elf Minuten lang. Doch mehr als hunderttausend Menschen setzen sich gerade dafür ein, dass Bezos seinen Kurzurlaub ausdehnt und ein bisschen länger im All bleibt. Für immer.

„Seit ich fünf Jahre alt war, habe ich davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen“, schrieb der reichste Mann der Welt bei Instagram, als er Anfang Juni den ersten bemannten Flug seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin öffentlich machte. Am 20. Juli will sich Bezos mit seiner New Shepard-Rakete 100 Kilometer in die Höhe katapultieren, Bruder Mark ist sein Co-Pilot. Die beiden Bezos‘ sind damit die ersten Weltraumtouristen, die mit einem privaten Unternehmen und ohne eine Astronauten-Ausbildung ins All fliegen. Die Ankündigung kam in Sozialen Netzwerken nicht bei jedermann gut an.

Skurrile Petition fordert, Jeff Bezos die Rückkehr auf die Erde zu verweigern

Den dritten von insgesamt sechs Sitzplätzen in der Rakete ersteigerte erst kürzlich ein anonymer Bieter für 28 Millionen US-Dollar. Das Geld geht an eine gemeinnützige Stiftung. Auf Gegenliebe stößt das Vorhaben der Milliardäre aber immer noch nicht. Im Gegenteil: Eine skurrile Petition fordert jetzt, Bezos die Rückkehr zur Erde zu verweigern. Am Mittwoch, 23. Juni um genau 14:00 Uhr unterschrieb die hunderttausendste Person. Das Ziel sind 150.000 Unterschriften.

„Milliardäre sollte es nicht geben ... weder auf der Erde noch im All, aber sollten sie sich für Letzteres entscheiden, sollten sie dortbleiben“, schreibt der Initiator der Petition, ein gewisser Ric G, bei der Kampagnenplattform Change.org. Über der kargen Beschreibung - im englischen Original inklusive Rechtschreibfehler - prangt ein Bild des keck grinsenden Bezos. Unter dem Unterschriften-Livezähler zeigt ein grüner Pfeil steil nach oben, daneben steht ein Hinweis von Change.org, wieder mit Rechtschreibfehler: „Bei 150.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!“

Jeff Bezos polarisiert im Netz - Nicht die erste spezielle Petition gegen ihn

Es ist nicht die einzige spezielle Bitte, mit der sich die Internetgemeinde an den scheidenden Amazon-CEO wendet. Für den Fall, dass Bezos - trotz all der Unterschriften - wie geplant nach elf Minuten in den unendlichen Weiten mit dem Fallschirm auf die Erde zurück segelt, hat er schon eine neue Aufgabe: Er soll doch bitte die Mona Lisa kaufen und aufessen. Das fordern mehr als 13.000 Unterzeichner in einer anderen Petition, wieder inklusive Rechtschreibfehler.