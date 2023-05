Beruf und Job: Wertvorstellungen bei Generation Z im Fokus

Generation Z: Warum junge Menschen so häufig ihren Job wechseln

Von: Dennis Fischer

Die auf dem Arbeitsmarkt immer präsenter werdenden Mitglieder der sogenannten Generation Z wünschten sich häufig Arbeitserleichterungen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Jüngere Menschen wechseln häufiger ihre Jobs. Damit stellt die sogenannte Generation Z die Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. Doch woran liegt das?

Düsseldorf – Der Generation Z wird immer wieder vorgeworfen, sie wechsle zu schnell von einem Job zum nächsten. Die Generation Z umfasst dabei die 18- bis 29-Jährigen. Befragungen zeigen jedenfalls laut Wirtschaftswoche, dass jüngere Arbeitnehmer wechselwilliger sind als ältere Arbeitnehmer. Experten sehen aber nicht nur Geld oder zu viel Arbeit als Gründe für einen schnellen Stellenwechsel.

Bei mehr als der Hälfte der Arbeitsplätze fand 2021 laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit ein Personalwechsel statt. Branchenübergreifend sei im Durchschnitt 2021 ungefähr jede dritte Stelle neu besetzt worden. Nach einer Forsa-Umfrage für das Unternehmen New Work, zu dem auch die Karriereplattform Xing gehört, haben aktuell 14 Prozent aller befragten 18-bis 29-Jährigen einen konkreten Wechselwunsch für das Jahr 2023.

Generation Z: Ältere Arbeitnehmer wechseln ihre Jobs nicht so häufig

„Viele der Älteren würden wahrscheinlich auch wechseln, wenn sie in einer anderen Lebenssituation wären“, erklärte Heiner Diepenhorst, Coach und Generationsexperte, gegenüber der Wirtschaftswoche. Die Loyalität der älteren Generationen liege auch in ihrem Sicherheitsbedürfnis. So ziehen die Generation X und die Baybboomer im Vergleich zu den Jüngeren einen Wechsel deutlich weniger häufig in Betracht.



75 Prozent der über 50-Jährigen und 57 Prozent der Befragten im Alter von 40 bis 49 Jahren bevorzugen eine langfristige Bindung an ihren aktuellen Arbeitgeber. So befinden sich etwa die Hälfte der Beschäftigten seit mindestens zehn Jahren bei ihrem aktuellen Arbeitgeber. Rund 50 Prozent der über 40-Jährigen können sich vorstellen, bis zur Rente in ihrem derzeitigen Beschäftigungsverhältnis zu bleiben.

Beruf und Job: Wertvorstellungen bei Generation Z im Fokus

Woher kommt der Wunsch nach einem vergleichsweise schnellen Stellenwechsel der unter 26-Jährigen? Die Generationsexpertin Irène Kilubi sagt laut Wirtschaftswoche: „Anders als die Generationen zuvor fordert die Generation Z ihre Wertvorstellungen gegenüber Arbeitgebenden ein. Sie legen Wert auf Nachhaltigkeit, Flexibilität und Vielfalt“. Für Diepenhorst stehen vor allem zwei Werte im Fokus der Generation Z: Gesundheit und Authentizität. „Die junge Generation hat den Wunsch, dass die Masken in der Arbeitswelt fallen“, sagt er. Seien diese Werte nicht im Unternehmen gegeben, könne das ein Anreiz für einen Wechsel sein. Sie wollten sich in ihrem Arbeitsleben selbst verwirklichen.

Laut der Forsa-Umfrage sind vor allem das Gehalt, Stress und der Wunsch nach Abwechslung die wichtigsten Faktoren für die Generationen Z und Y, um den Job zu wechseln. Bei den älteren Generationen komme der Wechselwunsch eher durch die Unzufriedenheit mit der direkten Führungskraft. Der Wunsch nach Abwechslung spiele nur eine untergeordnete Rolle. Diepenhorst sieht viel mehr als nur den Wunsch nach Abwechslung in dem Wechselverhalten der jungen Generation: „Vielleicht sind die Erwartungen der Generation Z an den Job zu hoch, dadurch werden sie enttäuscht und wechseln deshalb.“

Jobwechsel: Hohe Kosten für die Firmen

Die Arbeitgeberseite stellt das ständige Jobwechseln vor große Probleme. Es bedeutet für sie vor allem hohe Kosten. Je nach Position könnten Ausgaben in einem kleinen fünfstelligen Bereich anfallen, berichtet die Wirtschaftswoche. Die Arbeitgeber müssten unter anderem Geld für die Stellenausschreibung, das Recruiting und auch den Einarbeitungsprozess einplanen.