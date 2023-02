Arbeitsmarkt brummt: Zahl der Erwerbstätigen auf Höchststand

Von: Dennis Fischer

Der Arbeitsmarkt brummt. Nie waren so viel Menschen in Beschäftigung. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Der Arbeitsmarkt ist in guter Verfassung. Nie zuvor hatten so viele Menschen in Deutschland eine Beschäftigung wie zum Jahresende 2022. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Wiesbaden – Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist zum Jahresende 2022 auf einen Höchststand gestiegen. Mit rund 45,9 Millionen Personen wurde im vierten Quartal der bisherige Rekord aus dem dritten Vierteljahr überschritten, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Arbeitsmarkt in Deutschland: Vor allem Dienstleistungen gefragt

Zum Vorquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Zeitraum Oktober bis Dezember saisonbereinigt um 107.000 Personen (plus 0,2 Prozent). Innerhalb eines Jahres verzeichneten die Statistiker einen Zuwachs um 1,1 Prozent oder 492.000 Erwerbstätige. Dazu trug vor allem ein Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei. Die Zahl der Selbstständigen ging dagegen weiter zurück.

Die stärksten Zuwächse verzeichneten auch zum Jahresende die verschiedenen Dienstleistungsbereiche. Das produzierende Gewerbe und der Bau verzeichnete leichte Beschäftigungsgewinne. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen. Damit sei in dieser Branche erstmals seit dem zweiten Quartal 2014 kein Rückgang verzeichnet worden.

Arbeitsvolumen verringerte sich – auch wegen erhöhtem Krankenstand

Das von allen gemeinsam geleistete Arbeitsvolumen verringerte sich innerhalb eines Jahres um 0,5 Prozent auf 15,4 Milliarden Stunden. Pro Person waren das im vierten Quartal 335,9 Stunden (minus 1,5 Prozent). Dazu trug neben Kalendereffekten auch ein erhöhter Krankenstand bei, erläuterte die Wiesbadener Behörde. (df/dpa)

