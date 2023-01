Jugendlichen ist Markenkleidung wichtiger als jungen Erwachsenen

Jugendliche (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Laut Umfrage ist für Jugendliche Markenkleidung wichtiger als für junge Erwachsene.

Koblenz in Deutschland - 35 Prozent der 15- bis 18-Jährigen gaben in einer Befragung für die Beratungsfirma Baulig Consulting an, dass ihnen die Marke beim Kauf von Kleidung und Schuhen „sehr wichtig“ sei. Bei den 19- bis 24-Jährigen machten 31 Prozent diese Angabe, bei den 25- bis 30-Jährigen nur noch 25 Prozent.

Jungen Männern ist demnach die Marke von Produkten allgemein wichtiger als jungen Frauen. Beide Trends sind laut Umfrage, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, auch bei Accessoires wie Taschen und Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck sowie elektronischen Geräten wie Smartphones zu beobachten.

„Jungen und Männer definieren sich heute besonders stark über das neuste Handy oder die teuren Schuhe“, erklärte der Geschäftsführer der Beratungsfirma, Markus Baulig. „Mädchen und Frauen richten sich nach modischen Kriterien, die auch Second-Hand-Kleidung beinhalten können.“



54 Prozent der männlichen und 45 Prozent der weiblichen Befragte gaben demnach an, sich gerne teure Sachen zu leisten. Und 52 Prozent der jungen Männer zeigen gern, was sie haben - gegenüber 46 Prozent der jungen Frauen. 54 Prozent der Männer wollen mit bestimmten Produkten Anerkennung im Freundeskreis erzielen, 42 Prozent der Frauen gaben dies an.



Befragt wurden online 3000 deutschsprachige Menschen hierzulande im Alter von 15 bis 30 Jahren. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ nach Geschlecht, Alter und Bundesland. pe/ilo