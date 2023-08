Juli: Leichter Anstieg der Inflation in den USA auf 3,2 Prozent

Menschen beim Einkaufen in Washington © Paul Christian Gordon/Imago

Im Juli hat sich die Inflationsrate in den USA wieder leicht erhöht.

Washington D.C. in den USA - Die Verbraucherpreise erhöhten sich im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,0 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im Juli legte die Inflationsrate nun angetrieben von den Mieten zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder zu.

Die Verbraucherpreise in den USA - und vielen anderen Ländern - waren im vergangenen Jahr angetrieben von den Nachwehen der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in die Höhe geschnellt. Die Inflationsrate erreichte im Juni 2022 ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent. Sie ging danach schrittweise zurück.

Einen maßgeblichen Anteil daran hatte die US-Notenbank Fed, die den Leitzins ab März 2022 insgesamt elf Mal anhob. Die Fed hatte im Juni eine Pause bei ihren Leitzinserhöhungen eingelegt, im Juli dann aber ihre strikte Geldpolitik fortgesetzt. Sie hob den Leitzins dabei um weitere 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent an. Das ist das höchste Niveau seit 2001. Die Fed verfolgt das Ziel einer Inflationsrate von rund zwei Prozent. fs/ilo