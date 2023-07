Juni: Deutsche Exporte in Nicht-EU-Staaten etwas gestiegen

Teilen

Container auf einem Schiff (Symbolbild) © Chris Emil Janssen/Imago

Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im Juni wieder leicht gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu und stiegen auf einen Wert von 60,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im April waren die Exporte in Drittstaaten im Vormonatsvergleich noch geschrumpft.

Im Vergleich zum Juni 2022 stiegen die Exporte zwar um 2,0 Prozent an. Das dürfte aber vor allem an Preissteigerungen liegen: Mengenmäßig sanken die deutschen Ausfuhren um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Wichtigster Abnehmer von Produkten aus Deutschland waren auch im Juni 2023 die USA, obwohl die Exporte dorthin um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken. Insgesamt wurden Waren im Wert von 13,8 Milliarden Euro in die USA exportiert. Nach China gingen Waren im Wert von 8,8 Milliarden Euro - das waren 3,6 Prozent weniger als im Juni 2022. Die Exporte nach Großbritannien hingegen nahmen um 10,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu.

Die Ausfuhren nach Russland sanken im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Prozent. Damit lag Russland auf Rang 17 der Abnehmer deutscher Waren in Drittstaaten. Im Februar 2022, dem Monat vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch Rang fünf belegt.

Der Handel mit Drittstaaten deckt knapp die Hälfte aller deutschen Exporte ab. Allerdings entwickelt er sich nicht immer parallel zum Handel mit den EU-Staaten, erklärten die Statistiker. Daher sei auf Basis des Frühindikators noch keine Prognose für die Gesamtergebnisse des Außenhandels möglich. mb/ilo