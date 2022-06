Justizminister wollen härter gegen Betreiber sozialer Netzwerke vorgehen

Person mit Smartphone (Symbolbild) © IMAGO/Jakub Porzycki

Die Justizministerkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, härter gegen die Betreiber sozialer Netzwerke vorzugehen, wenn diese strafbare Inhalte nicht zeitnah löschen.

Hohenschwangau in Deutschland - In einem am Donnerstag auf ihrem Treffen im bayerischen Hohenschwangau verabschiedeten Beschluss fordern die Länder vom Bund, mögliche Strafen für die Betreiber rechtlich zu klären. Bislang läuft dies im Bußgeldverfahren.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte, die Bußgelder würden die Internetkonzerne "aus der Portokasse" bezahlen. "Wer Todesdrohungen oder Terror-Ankündigungen trotz Kenntnis nicht zeitnah löscht oder sperrt, muss strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten haben", forderte Eisenreich. Deshalb müsse der Bund hier die möglichen Sanktionen prüfen.



Die Justizministerkonferenz forderte auch einen neuen Paragrafen zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Es gebe hier eine Schutzlücke, weshalb nach dem jetzigen Recht Menschen, die durch ihr Tun oder vor allem Unterlassen sexuellen Missbrauch von Kindern fördern, nur in besonderen Konstellationen bestraft werden können. Künftig sollen Fürsorge- und Aufsichtspersonen in Kirchen, Vereinen oder anderen Institutionen bei groben Pflichtverletzungen in Fällen von Kindesmissbrauch bestraft werden können.



Die Forderung bezieht sich unmittelbar auf den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland. Hier geht es um Fälle, in denen Geistliche auch nach dem Bekanntwerden von Missbrauchstaten weiter in der Seelsorge eingesetzt wurden. Solch ein Versäumnis wird unter anderem dem emeritierten Papst Benedikt XVI. vorgeworfen, der als Erzbischof von München und Freising einen Geistlichen aus Essen in sein Bistum aufgenommen haben soll, der als pädophil vorbestraft war. ran/ilo

BGH: Youtube kann für Urheberrechtsverletzung durch Nutzer haften



Internetplattformen wie Youtube können schadenersatzpflichtig werden, wenn Nutzerinnen und Nutzer Videos illegal hochladen. Das gelte, wenn sie keine Maßnahmen dagegen ergriffen oder nicht tätig würden, sobald sie von den entsprechenden Urheberrechtsverletzungen erführen, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Diese Grundsätze gelten laut BGH auch für Sharehostingdienste wie Uploaded, bei denen Daten gespeichert werden und anderen Nutzern Zugriff gewährt werden kann. (Az. I ZR 140/15 u.a.)



Geklagt hatten der Produzent der Sängerin Sarah Brightman gegen Youtube und die Verwertungsgesellschaft Gema sowie mehrere Film- und Musikunternehmen gegen Uploaded. Ihnen gab der BGH nun größtenteils recht. Die Dienste könnten unter Umständen auch verpflichtet werden, Informationen über die betroffenen Nutzer herauszugeben.



Über die Unterlassungsansprüche, den möglichen Schadenersatz und die Auskunftspflicht in den konkreten Fällen müssen nun neu die Oberlandesgerichte Hamburg und München entscheiden. Der BGH erklärte außerdem, dass eine Plattform das illegale Hochladen nicht fördern dürfe, indem sie Nutzer dazu "anrege".



Im Fall von Youtube habe das Oberlandesgericht Hamburg nicht genau geprüft, ob es Pflichtverletzungen gegeben habe, erklärte der BGH weiter. Auch im Fall von Uploaded soll dies noch einmal geprüft werden. Da sich die Rechtslage im Laufe des Verfahrens geändert hat, hatte der BGH dem Europäischen Gerichtshof Fragen zu dem Thema vorgelegt. Auf Grundlage von dessen Rechtsauffassung entschied er nun. smb/hcy