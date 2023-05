Kampf gegen Hunger: Schulze für mehr Anbau in Entwicklungsländern

Bundesministerin Svenja Schulze © Hans Scherhaufer/IMAGO

Im Kampf gegen den Hunger sieht Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) den Schlüssel für mehr landwirtschaftlichen Anbau in Entwicklungsländern.

Berlin in Deutschland - Nachdem die G7-Staaten im vergangenen Jahr große Summen Nothilfe bereitgestellt hätten, sei das Ziel nun, „dass die nächste Krise möglichst kleiner wird oder ganz ausfällt“, erklärte Schulze am Samstag anlässlich des Gipfeltreffens der Gruppe großer Industriestaaten (G7) in Hiroshima.

„Das gelingt, wenn die Entwicklungsländer mehr selber anbauen und regional handeln und sich so unabhängiger machen von den Unwägbarkeiten des Weltmarktes“, führte sie fort. Es gehe um den „Aufbau nachhaltigerer und klimaangepasster Agrar- und Ernährungssysteme“, zudem sei eine gute internationale Koordinierung ein Schlüssel bei der wirksamen Hungerbekämpfung.



„Während die Folgen von Russlands Angriffskrieg Millionen Menschen in Entwicklungsländern in den Hunger getrieben haben, arbeiten wir in der G7 an Lösungen“, erklärte Schulze. Die Ministerin verwies auf das Bündnis für globale Ernährungssicherheit (GAFS), dass die G7 im Jahr 2022 gemeinsam mit der Weltbank gegründet hatten. „Dass die G7 sich jetzt ein Jahr später geschlossen zu einem weiteren und ganzheitlichen Engagement bekennen, ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit dem Globalen Süden“, fügte sie hinzu.

Nach UN-Angaben stieg die globale Ernährungsunsicherheit 2022 bereits das vierte Jahr in Folge. Konflikte und Massenvertreibungen bleiben demnach der Hauptgrund für Lebensmittelkrisen. Doch auch zunehmende Armut infolge der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs, verschärfte Ungleichheit, schwere Unterentwicklung, die Klimakrise und Naturkatastrophen trugen dazu bei. oer/lan