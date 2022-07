Kampf gegen Klimawandel: Ägyptens Präsident fordert Unterstützung für Afrika

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi © Xinhua/Ahmed Gomaa/IMAGO

Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels benötigt Afrika laut Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi Unterstützung.

Berlin in Deutschland - "Unser afrikanischer Kontinent steht im Mittelpunkt dieser Herausforderungen und ist von diesen mehr als jede andere Region betroffen", sagte al-Sisi am Montag beim Petersberger Klimagipfel in Berlin. Die als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine entstandenen Krisen bei der Nahrungsmittel- und Energieversorgung hätten die Schwierigkeiten noch verschärft.

Die Länder Afrikas bräuchten alle möglichen Anstrengungen, um ihre natürlichen Ressourcen nutzen und einen wirtschaftlichen Aufschwung erreichen zu können. Für sein Land Ägypten kündigte der Präsident an, es zu einem regionalen Knotenpunkt für erneuerbare Energien machen zu wollen. Ägypten unternehme bereits ernsthafte Schritte, um den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix zu steigern.



Am Petersberger Klimadialog beteiligen sich Vertreter aus 40 Ländern. Sie wollen die nächste Weltklimakonferenz Ende des Jahres vorbereiten. Ko-Gastgeber des Treffens sind Deutschland und Ägypten. ran/mt