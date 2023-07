Krankenhaus-Reform: Das bringen die Lauterbach-Pläne für Patienten

Von: Bettina Menzel

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Ende Juni bei einem Besuch im Notfallzentrum des Marienkrankenhaus in Hamburg-Hohenfelde. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Was Kliniken können und was nicht, soll für Patienten mit der Krankenhausreform künftig transparenter werden. Damit ließen sich Qualität und Erfolgschancen von Behandlungen steigern.

Berlin – Bund und Länder einigten sich am Montag auf Eckpunkte der Krankenhausreform, bei der es im Wesentlichen um drei Ziele geht: Versorgungssicherheit, Behandlungsqualität und Entbürokratisierung. Patienten sollen eine bessere Behandlung erhalten, unnötige Therapien sollen wegfallen und die Transparenz für Verbraucher steigen. Wenn alles klappt, ließe sich eine Klinik künftig etwa anhand ihrer Anzahl an Pflegekräften oder ihrer Erfolgsquote bei Operationen auswählen.

Krankenhausreform: Klinikeinteilung in Versorgungsstufen

Die Krankenhausreform will die Transparenz für Verbraucher erhöhen. „Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, welches Krankenhaus welche Leistungen mit welcher Qualität anbietet“, so das Bundesgesundheitsministerium in einer Mitteilung. Dafür wolle man die Krankenhäuser je nach Ausstattung und Größe in fünf Versorgungsstufen einteilen. Für diese sogenannte „Transparenz-Offensive“, die am 1. Januar 2024 starten soll, will der Bund nach der Sommerpause ein eigenes Gesetz schaffen. Eingeteilt würde etwa in Grund-, Schwerpunkt- oder Maximalversorger oder Fach- sowie Unikliniken. Patienten sehen damit einerseits den Leistungsumfang des jeweiligen Krankenhauses auf einen Blick, aber im zweiten Schritt auch die Qualität. „Man kann sich das vorstellen, wie Sterne bei einer Hotelbewertung“, sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger zu Merkur.de.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist selbst ausgebildeter Arzt und Epidemiologe, man könnte ihm unterstellen, wohl besser als sein Vorgänger über den Alltag von Medizinern und Pflegekräften Bescheid zu wissen. Aus Sicht von medizinischem Fachgesellschaften gibt es zur geplanten Krankenhausreform jedenfalls Lob – insbesondere für die Neuerung, Behandlungen nur dort durchzuführen, wo es die nötige Erfahrung gibt. Aufwendige Leistungen wie etwa Krebsbehandlungen würden künftig in Spezialzentren erfolgen. „Das ist auch das, was die Deutsche Krebsgesellschaft immer gefordert hat, die auch diese Reform unterstützt – wie auch fast alle medizinischen Fachgesellschaften“, sagte Lauterbach bei einer Pressekonferenz am Montag. Die Datenlage spricht für sich: In Spezialeinrichtungen kommt es seltener zu Komplikationen und auch die Sterblichkeit ist niedriger – beispielsweise in einer sogenannten „Stroke Unit“ nach einem Schlaganfall.

Das haben Patienten von den neuen Versorgungsstufen der Krankenhausreform

In der Praxis ließe sich für Patienten schneller und einfach herausfinden, welche Klinik sich für ihre Erkrankung eignet. Dafür stände voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres eine Art Online-Katalog zur Verfügung, in dem die Krankenhäuser und ihre Fachgebiete und gelistet sind. Eingang in die Bewertung fänden Faktoren wie die Anzahl der Pflegekräfte, welche Fachärzte eine Klinik hat, wie viele Operationen in einem bestimmten Fachgebiet durchgeführt werden und wie hoch deren Erfolgsquote ist. Diese Übersicht über die Kliniken könnte Laien helfen, bei der Wahl der Klinik eine fundierte Entscheidung zu treffen und so die Erfolgschancen der Behandlung zu steigern. Bislang konnte es sein, dass auch nicht spezialisierte Krankenhäuser eine Behandlung anboten und dann die Fallpauschale kassierten.

Auch genauer definierte Leistungsgruppen sollen die Behandlungsqualität für Patienten verbessern. Statt „innere Medizin“ würde eine Klinik beispielsweise in die Kategorie „Kardiologie“ eingeteilt. Die Leistungsgruppen sehen vor, dass die Länder den Kliniken diese Disziplinen zuweisen, sofern sie bestimmte Qualitätskriterien und Qualifikationen erfüllen. Auch Ausstattung und Behandlungserfahrungen würden in die Bewertung einfließen. Damit soll wie bei einer Art Gütesiegel auch sichergestellt werden, dass die Behandlungsqualität innerhalb einer Leistungsgruppe einheitlich ist.

Krankenhausreform: Was ist sonst noch neu?

Die Reform will sich von dem überholten System der Fallpauschalen verabschieden und führt stattdessen Vorhaltepauschalen von 60 Prozent ein. „Somit bestimmt die Qualität und nicht mehr die Quantität die Versorgung“, hieß es vom Bundesgesundheitsministerium dazu. „Die Bürger können sich darauf verlassen, dass nicht Leistungen erbracht werden, die vielleicht nicht erbracht worden wären, wenn es nicht um den wirtschaftlichen Druck in der Klinik“ gegangen wäre, so der Gesundheitsminister. Die neuen Pauschalen sollen auch eine Existenzgarantie für kleine Kliniken sein, was wiederum die flächendeckende medizinische Versorgung auch auf dem Land sicherstellen soll.

Ob sich damit das Kliniksterben tatsächlich eindämmen lässt, ist allerdings nicht absehbar. Laut Eckpunktepapier werde geprüft, „ob weitere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung auch in Bezug auf Tarif- und Inflationsentwicklung der Krankenhäuser außerhalb des Bundeshaushalts notwendig sind.“ Details zur Finanzierung der Kliniken wurden zunächst nicht bekannt, was sich zu einem der Hauptkritikpunkte an der Reform entwickelte. Vorstellbar wäre aus Sicht der Länder eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge um mehr als die ohnehin geplanten 0,2 Prozentpunkte, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.

Das sagen Kritiker über die Krankenhausreform

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bemängelte, die Finanzwirkung der Reform bleibe unklar. „Der Bund hat keine konkreten finanziellen Zusagen gemacht und die Länder verpflichten sich weiterhin nicht, die Investitionskosten zu finanzieren. Dies darf nicht zulasten der Beitragszahlenden gehen“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis aus dem Verbandsvorstand. Im Vorfeld hatte es wegen Forderungen der Länder nach einer vorgeschalteten Extra-Finanzspritze des Bundes bereits Streit gegeben. Lauterbach sagte am Montagabend auch mit Blick auf die Haushaltslage, das werde geprüft, und fügte hinzu: „Ich kann da keine Hoffnungen machen.“ Auch Ärzte- und Sozialverbände hatten ausreichende Finanzmittel verlangt, um eine Pleitewelle bei den Kliniken zu verhindern. Mit Geldern für den Transformationsprozess stehe und falle die Reform, erklärte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Dienstag.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lobte die Einigung grundsätzlich. Es brauche aber weitere Schritte, um die Strukturreform in der stationären Versorgung voranzubringen. „Wichtig ist auch, die Belange der Beschäftigten zu berücksichtigen“, sagte Vorstandsmitglied Anja Piel der Deutschen Presse-Agentur. Nur wenn es gelinge, mehr Fachkräfte zum Bleiben zu gewinnen, werde eine qualitätsgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten möglich. Scharfe Kritik kam von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Unzählige Krankenhäuser werden sterben“, schrieb er am Montag im sozialen Netzwerk Twitter. Die Ampel-Regierung im Bund lasse die Krankenhäuser im Stich. „Sie macht eiskalten Strukturwandel zulasten des ländlichen Raums.“ (bme mit Material der dpa).