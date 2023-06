Kartellamt: Dr. Oetker darf Tiefkühlpizzahersteller Galileo übernehmen

Logo von Dr. Oetker © Gelhot / IMAGO

Das Bundeskartellamt erlaubt Dr. Oetker die Übernahme des Minipizzen-Herstellers Galileo.

Bonn in Deutschland - Dr. Oetker werde so „weder zum Marktbeherrscher noch sind die Zuwächse im Gesamtmarkt sehr bedeutsam“, erklärte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, am Donnerstag. Verbraucherinnen und Verbrauchern stehen demnach ausreichend Ausweichoptionen zur Verfügung.

„Wir haben unsere Freigabe auf breite Ermittlungen gestützt und den Fall aus allen denkbaren Perspektiven beleuchtet“, führte Mundt aus. Es hätten sich „keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken“ ergeben. Das Bielefelder Unternehmen Dr. Oetker ist demnach bereits Marktführer im Bereich Tiefkühlpizzen. Der Marktanteilzuwachs infolge der Galileo-Übernahme falle bezogen auf den Gesamtmarkt relativ gering aus.

Im Segment der Minipizzen könne sich die Fusion nach Angaben des Bundeskartellamts sogar als günstig für den Wettbewerb herausstellen. Denn hier dominiere bisher Nestlé-Wagner. mb/pe