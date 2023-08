Profitmaschine KI-Spracherkennung: Firma will keine Gewinne machen und Menschen aus der Armut holen

Von: Felix Leitmeyer

Teilen

Die Mitarbeiter des Start-up Karya trainieren Sprachmodelle, indem sie mit einer App Texte in ihrer Muttersprache vorlesen. © M. Litzka/Midjourney (maschinell erstellt*)

Wie seine Mitbewerber verkauft das Start-up Karya Daten. Doch statt Profit einzustreichen, bezahlt es seine Mitarbeiter gut. Bis sie – auch aus einem wohltätigen Grund – wieder ihren Job verlieren.

Es war das große Versprechen des Internets, damals, in den 90ern, als es noch neu war: Eine bessere Welt sollte es sein. Gleicher, offener, ein Netz für alle. Doch mit den Jahren verblasste die Utopie. Die Gleichheit wich der Dominanz großer Technologieunternehmen, die Offenheit der Kontrolle von Daten und der Kommerzialisierung persönlicher Informationen.

Der neue KI-Hype macht die Situation offenbar nicht besser – im Gegenteil. Nicht nur wegen der Fragen, die sich etwa zum Datenschutz oder der KI-Generierung von Fake-News stellen. Sondern auch deshalb, weil von den Milliardengewinnen großer Firmen kaum etwas bei denjenigen ankommt, die händisch mit den Datensätzen arbeiten.

Denn den Erfolg schicker KI-Technik müssen teilweise offenbar Arbeiter ausbaden, die in Niedriglohnländern arbeiten: Auch automatisierte Systeme kommen oft nicht aus, ohne dass Menschen sie trainieren und verbessern. Etwa in Kenia für teils weniger als zwei US-Dollar pro Stunde, wie die US-amerikanische Zeitschrift Time im Januar berichtete. Dort mussten die Mitarbeiter demnach Trainingsdaten von problematischen Inhalten befreien – und waren dabei möglicherweise traumatisierenden Texten und Bildern ausgesetzt.

Ein Start-up will die Datenbranche ethischer machen

Zumindest das könnte nun ein 27-jähriger Gründer ändern. 2021 hat Stanford-Absolvent Manu Chopra sein Start-up Karya im indischen Bengaluru, ehemals Bangalore, gegründet. Es will das „erste ethische Datenunternehmen der Welt“ sein. Sein Ziel: die Wohlstandsungleichheit in der Branche bekämpfen. Er zahle seinen Mitarbeitern das 20-fache des Mindestlohns, erklärt er auf Twitter.

Die Mitarbeiter leben meist auf dem Land, wo es wenig Arbeit gibt – oder solche, die schlecht bezahlt ist. Und sie machen einen Job, der für Indien sehr wichtig ist: Sie trainieren Sprachmodelle, etwa, indem sie mit einer App Texte in ihrer Muttersprache vorlesen. Damit soll die KI wenig bekannte Sprachen besser verstehen, von denen es in Indien sehr viele gibt. Technologie soll so auch für Menschen zugänglich sein, die nur diese seltenen Sprachen sprechen.

Damit hat es das Unternehmen nun sogar auf das Cover von Time geschafft – und somit Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt sicher.

Unternehmen ist gemeinnützig gemeldet

Dass es Chopra so weit gebracht hat, mag auch daran liegen, in welchen Dimensionen er denkt: „Wir gestalten die Zukunft der Arbeit“, schreibt er auf Linkedin. Es klingt wie eine Übertreibung, doch der Einfluss der Firma ist tatsächlich schon heute riesig. Das zeigt sich bereits daran, welche riesigen Akteure Karya als Partner aufführt. Das Unternehmen arbeite mit Microsoft, der Stanford-Universität, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder der Stiftung von Bill und Melinda Gates zusammen. Und auch eine Organisation, die für Ministerien der Bundesrepublik arbeitet, ist dabei: die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Statt Karya reich zu machen, sollen die Mitarbeiter der Firma für ihre eigene Zukunft sorgen. So stellt es zumindest Chopra dar. Die aktuellen Löhne seien Marktversagen, sagt er in Time. Das Problem könne man nicht lösen, wenn man selbst auf dem Markt ist.

Deshalb ist Karya demnach in den USA als gemeinnützige Organisation gemeldet. Sie steuert zwei indische Unternehmen. Eines davon ist ebenfalls gemeinnützig, das andere auf Profit ausgerichtet. Die gewinnorientierte Firma muss jedoch ihre überschüssigen Einnahmen nach Gehaltszahlungen an die gemeinnützige Firma spenden. Und diese investiert die Gewinne dann wieder.

Starthilfe für viele statt langfristige Arbeit für einzelne

Für die einzelnen Mitarbeiter gibt es einen Haken, der insgesamt jedoch vielen Menschen helfen soll: Eine langfristige Beschäftigung können die meisten nicht erwarten. Und das aus einem guten Grund. Chopra möchte offenbar so vielen Menschen wie möglich eine Starthilfe dabei geben, nicht mehr in Armut zu leben, auch er selbst ist in einer Familie aufgewachsen, die wenig Geld hatte. „Ich glaube wirklich, dass dies der schnellste Weg ist, um Millionen von Menschen aus der Armut zu bringen“, sagte er zu Time.

Die Mitarbeiter sollen ihr Einkommen schnell steigern, bis sie bei dem Höchstbetrag von 1500 US-Dollar angekommen sind. Das ist etwa das durchschnittliche Jahreseinkommen in Indien. Dann sollen sie bestenfalls nicht mehr von Armut betroffen sein, so die Idee, und andere bekommen ihren Job. Insgesamt will Chopra dem Magazinbericht zufolge bereits 800.000 US-Dollar ausgezahlt haben. Bis 2030 will er demnach 100 Millionen Menschen damit erreicht haben. Bisher hat er es auf über 30.000 Mitarbeiter geschafft. Über 30 Millionen Aufträgen sollen sie bereits umgesetzt haben.

„Wir entscheiden uns einfach dafür, nicht gierig zu sein“

Es scheint so, als könnte Karyas Ansatz die KI-Welt wirklich fairer machen. Stutzig macht trotzdem: Es ist nicht die erste Technologiefirma, die erklärt, durch KI-Datenarbeit die Ärmsten der Welt zu unterstützen. Auch das erwähnte Datenunternehmen aus Kenia, das einigen Mitarbeiter weniger als zwei US-Dollar in der Stunde gezahlt haben soll, hat sich dem Bericht zufolge offenbar als „ethisch“ beworben. Das Gegenteil war demnach der Fall: Nicht nur die Bezahlung war niedrig, sondern auch die Arbeitsbedingungen oft schlecht.

Es deutet jedoch vieles darauf hin, dass es im Fall von Manu Chopras Firma tatsächlich anders läuft. Allein weil er mehr Gehalt zahlt als andere – und die Arbeiter nicht nur für ihre Zeit entlohnt werden, sondern auch einen Anteil an den Einnahmen erhalten sollen, wenn die von ihnen erstellten Daten verkauft werden. Chopra selbst schrieb im Januar auf Twitter, dass die Nachrichten über die kenianische Niedriglohn-Firma „enttäuschend“ seien: „Die größte Lektion, die ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe, ist, dass all dies möglich ist.“ Und dann folgte der Satz, der als Motto seiner gesamten Arbeit verstanden werden kann: „Wir entscheiden uns einfach dafür, nicht gierig zu sein.“

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.