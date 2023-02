Katar verbietet Beimischung von Insekten in Lebensmitteln

Mehlwürmer auf einem Löffel (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Katar hat die Beimischungen von Insekten in Lebensmittel verboten, nachdem die EU dies erlaubt hat.

Doha in Katar - Insektenbestandteile erfüllten nicht die Vorgaben für als halal anzusehendes Essen, erklärte das katarische Gesundheitsministerium am Freitag. Als halal werden Nahrungsmittel bezeichnet, die den islamischen Vorgaben entsprechen.

Regularien des Golf-Kooperationsrats, in dem Katar Mitglied ist, „und die religiöse Meinung der zuständigen Autoritäten“ verböten den Verzehr von Insekten oder daraus gewonnenen Stoffen, erklärte das Ministerium weiter. Die Mitteilung erfolge nach der Entscheidung „einiger Länder“, die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln zuzulassen, fügte es hinzu, ohne diese Staaten zu benennen.



Die EU-Kommission hatte im Januar Larven von Getreideschimmelkäfern sowie eine aus Hausgrillen gewonnene Substanz für die Lebensmittelproduktion freigegeben. Andere Insektenbestandteile waren schon vorher erlaubt. Ihre Verwendung muss auf den fertigen Lebensmitteln klar gekennzeichnet sein.

In akademischen Kreisen gibt es verschiedene Ansichten dazu, ob Insekten in der Nahrung nach islamischen Vorschriften erlaubt sind oder nicht. Heuschrecken gelten meist als halal, weil sie im Koran erwähnt werden. Viele islamische Gelehrte lehnen aber die Verwendung anderer Insekten in Lebensmitteln ab. cne/pe