Kauf digitaler Geräte: Preis ist wichtigstes Kriterium

Kauf digitaler Geräte (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Beim Kauf digitaler Geräte bleibt der Preis das wichtigste Auswahlkriterium.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, war für 64 Prozent der Internetnutzenden in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres der Preis beim Kauf von Handys, Laptops und Tablets entscheidend, für 49 Prozent waren es technische Aspekte wie Speicherleistung oder Gerätegeschwindigkeit.

Nur für 20 Prozent war die Energieeffizienz ausschlaggebend für den Kauf, wie die Statistiker weiter mitteilten. Genannt wurden auch das Ökodesign der Geräte (neun Prozent) sowie ein kostenloses Rücknahme- oder Rabattangebot für das Altgerät (fünf Prozent). Mehrfachnennungen waren möglich.



Wie die Statistiker ausführten, orientierten sich Jüngere eher an Nachhaltigkeitskriterien als Ältere. Bei den 16- bis 24-Jährigen und auch bei den 25- bis 64-Jährigen gaben das 20 Prozent an, bei den über 65-Jährigen waren es 16 Prozent. hcy/pe