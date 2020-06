Die Karte zum Kahlschlag: Karstadt-Kaufhof macht etliche Warenhäuser dicht - Diese Filialen sind betroffen

Deutschlands letzter Warenhaus-Gigant kündigte am Freitag die Schließung von etlichen Warenhäusern an. Von 172 werden 62 Warenhäuser schließen.

Insgesamt sind von 172 Warenhäusern 62 betroffen.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über alle 62 Filialen, die geschlossen werden.

München - Für Galeria Karstadt Kaufhof und seine Beschäftigten war es ein rabenschwarzer Tag: Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern bestätigte am Freitag die Schließung von 62 seiner 172 Warenhäuser.

Insgesamt 5317 Mitarbeiter werden dadurch nach Angaben des Gesamtbetriebsrates ihre Arbeit verlieren - und viele Innenstädte einen ihrer wichtigsten Anziehungspunkte. Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor sogar von rund 6000 der noch 28.000 Beschäftigten gesprochen, die von dem Kahlschlag betroffen seien.

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Diese Filialen sind betroffen

Besonders auch die Münchner Filialen sind von der Schließung betroffen. Hier trifft es gleich drei Filialen an prominenter Stelle. In Nordrhein-Westfalen müssen 18 Filialen schließen. Hier finden Sie eine Aufstellung, welche Filialen in welchen deutschen Städten und Bundesländern betroffen sind.

+ Karte: Diese 62 Filialen von Galeria Kaufhof und Karstadt müssen schließen. © Ippen-Digital-Zentralredaktion | Pries

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Die betroffenen Filialen in Bayern

Filiale Standort Galeria Kaufhof Ingolstadt Karstadt Warenhäuser München Am Nordbad Karstadt Warenhäuser München OEZ Galeria Kaufhof München Stachus Karstadt Warenhäuser Nürnberg Karstadt Warenhäuser Nürnberg Langwasser

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Die betroffenen Filialen in BaWü

Filiale Standort Galeria Kaufhof Göppingen Karstadt Warenhäuser Leonberg Karstadt Warenhäuser Mannheim Galeria Kaufhof Singen Karstadt Warenhäuser Stuttgart Bad Cannstatt

: Auch in Berlin müssen etliche Filialen schließen

Filiale Standort Karstadt Warenhäuser Berlin Charlottenburg Karstadt Warenhäuser Berlin Gropius-Passage Galeria Kaufhof Berlin Hohenschönhausen Karstadt Warenhäuser Berlin Müllerstraße Galeria Kaufhof Berlin Ringcenter (noch nicht eröffnet) Berlin Tegel Karstadt Warenhäuser Berlin Tempelhof

Auch Brandenburg, Bremen und Hamburg von Filial-Schließung betroffen

Filiale Standort Karstadt Warenhäuser Potsdam Galeria Kaufhof Bremen Karstadt Warenhäuser Bremerhaven Galeria Kaufhof Hamburg AEZ Karstadt Warenhäuser Hamburg Bergedorf Galeria Kaufhof Hamburg Mönckebergstraße Karstadt Warenhäuser Hamburg Wandsbek

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Betroffene Filialen in Hessen

Filiale Standort Galeria Kaufhof Frankfurt Hessen-Center Karstadt Warenhäuser Frankfurt Zeil Schnäppchencenter (nur temporärer Betrieb) Frankfurt NZW Galeria Kaufhof Fulda Schnäppchencenter Gießen Karstadt Warenhäuser Sulzbach MTZ

Größter Kaufhauskonzern verschwindet: Betroffene Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen

Filiale Standort Galeria Kaufhof Neubrandenburg Galeria Kaufhof Braunschweig Karstadt Warenhäuser Goslar Karstadt Warenhäuser Hannover Galeria Kaufhof Osnabrück

Etliche Filialen von Galeria Kaufhof Karstadt schließen - NRW am schlimmsten betroffen

Filiale Standort Karstadt Warenhäuser Bielefeld Karstadt Warenhäuser Bonn Galeria Kaufhof Brühl Galeria Kaufhof Dortmund Karstadt Warenhäuser Dortmund Karstadt Warenhäuser Düsseldorf Schadowstraße Galeria Kaufhof Düsseldorf Wehrhahn Galeria Kaufhof Essen Karstadt Warenhäuser Essen Karstadt Warenhäuser Gummersbach Karstadt Warenhäuser Gütersloh Galeria Kaufhof Hamm Karstadt Warenhäuser Iserlohn Galeria Kaufhof Köln Weiden Galeria Kaufhof Leverkusen Karstadt Warenhäuser Mönchengladbach Rheydt Galeria Kaufhof Neuss Galeria Kaufhof Witten

Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Filialen in Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Filiale Standort Galeria Kaufhof Neunkirchen (Saarland) Galeria Kaufhof Chemnitz (Sachsen) Karstadt Warenhäuser Dessau (Sachsen-Anhalt)

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Betroffene Filialen in Schleswig-Holstein

Filiale Standort Karstadt Warenhäuser Flensburg Karstadt Warenhäuser Lübeck Karstadt Warenhäuser Neumünster Karstadt Warenhäuser Norderstedt

Größter Kaufhauskonzern verschwindet aus vielen deutschen Städten: Betroffene Filialen in Rheinland-Pfalz