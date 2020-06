Die Karte zum Kahlschlag: Karstadt-Kaufhof macht etliche Warenhäuser dicht - Diese Filialen sind betroffen

Ich gehe immer noch gerne in Geschäfte um bestimmte Dinge zu kaufen. Auch bei Kleidung wird so viel bestellt, was gar nicht passt und 1 Tag später wieder zurückgeschickt. Das sind Unmengen an Verpackungsmaterial das da verbraucht wird, vieles was einmal anprobiert wurde online wird danach sogar vernichtet und nicht mehr verkauft. Auch wenn man mal schnell etwas braucht, muss man nicht tagelang auf sein Paket warten. Es gibt Vor und Nachteile.