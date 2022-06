Keine Garantie für niedrige Energiepreise im kommenden Winter laut EU-Kommissionsvize

Teilen

Vera Jourova © IMAGO/Christoph Hardt

Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission, hat zugesichert, dass trotz des Ukraine-Kriegs zugesichert, dass die Einwohner der EU im kommenden Winter nicht frieren müssen. Anders sieht das bei niedrigen Energiepreisen aus.

Brüssel in Deutschland - "Wir können garantieren, dass es genug Energie fürs Heizen geben wird und genügend Lebensmittel", sagte Jourova den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Niedrige Preise für Energie können wir allerdings nicht garantieren."

"Wir haben Notfallpläne. Aber wir können nicht auf magische Weise alles über Nacht lösen", bekräftigte sie. Jourova forderte die EU-Mitgliedsstaaten auf, "die Auswirkungen auf jene Menschen, die wenig oder kein Geld haben, abmildern." Doch "gleichzeitig müssen wir den Menschen klipp und klar sagen: Bitte helft uns dabei und spart Energie, wo immer es geht".



Nötig sei auch eine bessere Kommunikation. Die Regierungen müssten noch klarer machen, was der wahre Grund für gestiegene Lebensmittelpreise sei. "Es sind nicht die Sanktionen. Es ist der russische Angriffskrieg, der dazu geführt hat, dass die Inflation steigt und die Menschen verunsichert sind."



Die Vizepräsidentin der EU-Kommission forderte die großen Internetkonzerne zudem auf, ihre Plattformen noch stärker als bisher auf russische Desinformation zu überprüfen. "Ich habe Facebook, Google und den anderen Plattformen gesagt, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie auf der Seite Putins stehen wollen oder auf der Seite der Menschen, die fliehen oder sogar sterben müssen", sagte sie dem RND.

Mittlerweile gebe es zwar Bemühungen der Konzerne, Desinformation und Propaganda aus den sozialen Netzwerken zu verbannen, "aber es muss noch mehr passieren", sagte Jourova: "Wir wollen, dass die Internet-Konzerne noch intensiver überprüfen, was auf ihren Plattformen geschieht, und das in allen Sprachen der EU."



Die Politikerin aus Tschechien sagte: "Wir brauchen Daten über die Intensität der Propaganda und den Einsatz von Bots und künstlicher Intelligenz sowie über die Narrative und das Aufkommen neuer Narrative." Damit könnten Politiker und Wissenschaftler die richtigen Entscheidungen treffen.



"Daran mangelt es uns noch sehr", sagte Jourova: "Aber ich hoffe, dass die Plattformen Mitte Juni den neuen EU-Verhaltenskodex unterzeichnen werden." Dieser Kodex sei zwar freiwillig, "aber dank des neuen Gesetzes über digitale Dienste werden die Regulierungsbehörden prüfen können, ob die Techgiganten den Kodex respektieren", bekräftigte die EU-Spitzenpolitikerin.



Dem Kreml warf Jourova vor, mit seiner Propagandamaschinerie seit Jahren "die Wahrheit auf ungeheuerliche Weise auf den Kopf zu stellen" und den "digitalen Raum zu missbrauchen". Die EU müsse sich vor dieser Propaganda schützen, sagte Jourova. Das sei auch der Grund, "warum wir auch noch nie dagewesene Sanktionen gegen russische Propagandisten verhängt haben".



Die EU hat mittlerweile zahlreiche russische Staatsmedien verboten und versucht mit eigenen Programmen, gegen Fake News im Netz vorzugehen. fml

Deutsche Gas-Importeure: Russische Gaslieferungen "sanktionskonform" abgerechnet



Um die Bezahlung der russischen Gaslieferungen tobt in der EU eine Kontroverse - die deutschen Energiekonzerne RWE und Uniper haben nun erklärt, ihre im Mai fälligen Rechnungen für russisches Gas "sanktionskonform" bezahlt zu haben. Eine RWE-Sprecherin bestätigte der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe), dass das Unternehmen den Betrag in Euro auf ein Konto bei der Gazprom-Bank überwiesen habe.



Auch ein Uniper-Sprecher sagte der "Rheinischen Post": "Wie andere deutsche und europäische Unternehmen zuvor hat Uniper den Zahlungsweg für Gaslieferungen aus Russland umgestellt. Uniper zahlt in Euro im Einklang mit dem neuen Zahlungsmechanismus. Die erste dieser Zahlungen erfolgte Ende Mai."



Die Konzerne wollen damit die russischen Forderungen erfüllen, ohne die westlichen Sanktionen zu brechen. "Uniper handelt auf diese Weise sanktionskonform und kann weiterhin eine fristgerechte Vertragserfüllung gewährleisten. Das Vorgehen war im Vorfeld mit der Bundesregierung abgestimmt worden und folgt den entsprechenden EU-Leitlinien." Uniper ist der größte deutsche Importeur von Gas aus Russland.



Der russische Gazprom-Konzern hatte zuvor einen Lieferstopp gegen den niederländischen Versorger Gasterra, das dänische Unternehmen Orsted und den britisch-niederländischen Konzern Shell verkündet. Russland hatte ebenfalls seine Gaslieferungen nach Finnland, Bulgarien und Polen unterbrochen - mit der Begründung, dass die Lieferungen nicht wie vom Kreml gefordert in Rubel bezahlt würden.



Die Europäische Kommission lehnt die Bezahlung russischen Gases in Rubel ab und betrachtet sie als Verletzung der EU-Sanktionen. Die Energieversorger sind unter der Aufsicht der EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, die mit Gazprom abgeschlossenen Verträge einzuhalten. 97 Prozent davon sehen die Bezahlung in Dollar oder Euro vor.



Mitte Mai hatten jedoch deutsche, französische und italienische Gasimporteure erklärt, wie sie die Sanktionen einhalten und trotzdem Gas aus Russland beziehen können: Sie bezahlen die Rechnung aus Moskau in Euro an ein Konto bei der Gazprombank. Diese konvertiert die Zahlung nachträglich in Rubel. fml