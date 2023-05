Kenia-Besuch: Scholz sieht „großes Potenzial für Fachkräftemigration“

Olaf Scholz © M. Popow/IMAGO

Bei seinem Besuch in Kenia hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das große Potenzial des Landes für die Zuwanderung von Arbeitskräften betont.

Nairobi in Kenia - „Wir sehen in Kenia ein großes Potenzial für die Frachkräftemigration in vielen Bereichen unserer Wirtschaft“, sagte Scholz nach einem Treffen mit Kenias Staatschef William Ruto am Freitag in Nairobi. Die Bundesregierung wolle „verstärkt reguläre, legale Zuwanderungsmöglichkeiten für jene schaffen, die in Deutschland arbeiten wollen“, sagte der Kanzler.

Gleichzeitig solle irreguläre Migration zurückgedrängt werden, sagte Scholz. Dies sei eine „Win-Win-Situation für die Länder, die daran teilnehmen“.

Präsident Ruto sagte, Kenia wolle „gerne dazu beitragen“, den Fachkräftemangel in Deutschland „mit unseren sehr gut ausgebildeten Fachkräften“ zu bekämpfen. Deutschland müsse für die „entsprechenden einwanderungspolitischen Voraussetzungen“ sorgen, forderte Ruto. Er sprach von einem „Export von Fachkräften nach Deutschland“.

Deutschland habe seine Unterstützung bei der Nutzung der Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten in Kenia angeboten, sagte der kenianische Präsident. Kenia habe die Zahl seiner sogenannten Exzellenzzentren für die Berufsausbildung von drei auf sieben erhöht. Kenia werde mit Unterstützung aus Berlin zudem den Deutschunterricht in den Schulen fördern, kündigte Ruto an.



Kenia ist der größte Handelspartner Deutschlands in Ostafrika, mit einem deutlichen Handelsüberschuss für Deutschland. Ruto sagte, er habe Bundeskanzler Scholz gebeten, „dafür zu sorgen, dass Kenia mehr Produkte nach Deutschland und in die EU exportieren kann“. Scholz sei ein „hervorragender Unterstützer“ Kenias. ma/ju

Kenia tritt dem von Deutschland gegründeten Klimaclub bei

Kenia tritt dem Klimaclub bei, in dem sich Staaten mit besonders ehrgeizigen Zielen beim Kampf gegen die Erderwärmung zusammenschließen. Nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Nairobi sagte der kenianische Staatschef William Ruto am Freitag, sein Land habe sich der Initiative „offiziell angeschlossen“ und wolle dabei „eine federführende Rolle übernehmen“. Scholz sagte, er sei „ganz besonders froh“, dass sich Kenia bereit erklärt habe, im „Klimaclub mitzuarbeiten“.



Den Klimaclub hatten die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der G7-Staaten Mitte Dezember auf Vorschlag von Scholz gegründet. Er soll offen für andere Länder sein und „global breit getragen werden“, wie der Bundeskanzler damals sagte. Kenias Beitritt nannte Scholz nun einen „wichtigen Schritt“.



Kenia ist der größte Handelspartner Deutschlands in Ostafrika. Die Bundesregierung sieht Potenzial für eine „Energie- und Klimapartnerschaft“ mit dem Land, das mit Hilfe der sogenannten Geothermie, also der Energiegewinnung aus Erdwärme, bereits 90 Prozent seines Energiebedarfs durch erneuerbare Energien deckt. Kenia will überdies in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen, der auch nach Deutschland exportiert werden könnte. ju/ma