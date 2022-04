KfW: Anzahl der Elektroautos dreimal stärker gewachsen als Menge der Ladepunkte

Teilen

Parkplatz mit Ladestation fuer Elektro-Fahrzeuge © IMAGO / Sven Simon

Nach Angaben der Förderbank KfW hat sich der Bestand an Elektroautos in Deutschland dreimal stärker erhöht als die Anzahl der Ladestationen.

Frankfurt am Main in Deutschland - "Setzt sich dieser Trend fort, könnte dies für die Praxistauglichkeit der Elektromobilität zum Problem werden", warnte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Donnerstag. Fehlende Ladeinfrastruktur sei für viele Menschen ein entscheidendes Argument gegen ein Elektroauto.

Laut KfW-Energiewendebarometer 2021 - eine Befragung von rund 4000 Haushalten - gab mehr als die Hälfte der Befragten an, sich die Anschaffung eines Elektroautos aufgrund der fehlenden Ladepunkte nicht vorstellen zu können. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur sei "eine zentrale Stellschraube für die flächendeckende Akzeptanz und Nutzung der Elektromobilität", mahnte Köhler-Geib. Der Staat müsse den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur weiter vorantreiben. fho/ilo