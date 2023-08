Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien beginnen öfter duales Studium

Teilen

Duales Studium © Fotostand/Gelhot /Imago

Kinder aus Akademiker-Familien entscheiden sich häufiger grundsätzlich für ein Studium - beim dualen Studium haben aber Nicht-Akademikerkinder die Nase vorn.

Nürnberg in Deutschland - Akademikerkinder mit Abitur haben eine um knapp drei Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit als Nicht-Akademikerkinder mit Abi, ein duales Studium zu beginnen. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Die Forschenden schauten sich den Übergang von der Schule zur weiterführenden Bildung von Menschen mit einer Hochschul- oder Fachhochschulreife an. Bei dual Studierenden hat demnach ungefähr ein Drittel ein Elternteil mit einem Hochschulabschluss. Bei Studierenden an Universitäten hat ungefähr die Hälfte mindestens ein Elternteil mit akademischem Abschluss.



Ein duales Studium ist ein Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie mit integrierter Berufsausbildung oder Praxisphasen in einem Unternehmen. Berufspraxis und Studium sind organisatorisch eng miteinander verzahnt. „Das duale Studium stellt für Kinder aus nicht-akademischen Familien eine vergleichsweise attraktive Bildungsalternative dar“, erklärte IAB-Forscher Alexander Patzina.



Laut Studie spricht das duale Studium - ähnlich wie ein Universitätsstudium - insbesondere diejenigen Jugendlichen an, die ihre Hochschulreife auf direktem Weg am Gymnasium erworben haben. „Zudem scheint das duale Studium eher für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler attraktiv zu sein, die vermutlich auch ein Studium an einer Universität oder einer vergleichbaren Hochschule hätten aufnehmen können“, erklärte IAB-Forscherin Carina Toussaint. „Dies wirkt Ungleichheiten nicht entgegen, denn zumindest langfristig dürfte ein Universitätsstudium bessere Karrierechancen mit sich bringen als ein duales Studium.“

Die Studie beruht auf Daten des Nationalen Bildungspanels. Es begleitet die Bildungsverläufe von insgesamt über 70.000 Teilnehmenden von der frühen Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter. Zusätzlich werden etwa 50.000 Menschen aus deren Umfeld wie etwa Eltern und pädagogisches Fachpersonal befragt. ilo/hcy