Kinderbetreuung: Bedarf weiterhin höher als Angebot

Kita (Symbolbild) © Thomas Imo/Imago

In Kitas werden mehr Kinder denn je betreut - dennoch fehlen immer noch Plätze.

Berlin in Deutschland - Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichen Studie des Bundesfamilienministeriums. Gut 2,65 Millionen Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt besuchten demnach im vergangenen Jahr ein Angebot der Kindertagesbetreuung. Dies waren rund 39.000 Kinder mehr als im Vorjahr. Die Betreuungsquote in dieser Altersgruppe lag den Angaben zufolge bei 92 Prozent. Der Stichtag der Erhebung war der 1. März 2022.

Bei den unter Dreijährigen erhöhte sich die Betreuungsquote laut der Studie „Kindertagesbetreuung Kompakt“ von 34,4 auf 35,5 Prozent. Seit 2006 sei der Anteil der betreuten Kinder in dieser Altersgruppe um mehr als 20 Prozentpunkte angestiegen. Auch die Zahl der in Horten und schulischen Ganztagsangeboten betreuten Grundschulkinder erhöhte sich. Er stieg von 1,62 auf 1,67 Millionen Schüler.



Insgesamt besteht in allen Altersgruppen aber weiterhin eine Versorgungslücke. Bei Eltern von Kindern unter drei Jahren liege die Differenz zwischen Betreuungsquote und Betreuungsbedarf bei 13,6 Prozentpunkten, teilte das Ministerium unter Berufung auf eine Befragung von rund 35.000 Eltern mit. Bei Kindern im Grundschulalter lag die Lücke bei 18 Prozentpunkten. Bei Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt war sie mit 4,5 Prozentpunkten am kleinsten. bfi/cne

Kein Steuerabzug für Kinderbetreuungskosten bei getrenntlebendem Vater

Getrenntlebende Väter können in der Regel keinen Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend machen, wenn das Kind bei der Mutter lebt. Das hier geltende „Kriterium der Haushaltszugehörigkeit“ ist als typisierende Regelung zulässig und nicht verfassungswidrig, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschied. (Az: III R 9/22)



Für Kinder unter 14 Jahren können Eltern bis zu 4000 Euro pro Jahr und Kind für Betreuungskosten geltend machen. Voraussetzung ist, dass das Kind „zum Haushalt des Steuerpflichtigen“ gehört.



Hier lebten die Eltern getrennt und die Tochter bei der Mutter. Der Vater zahlte Kindesunterhalt und darüber hinaus einen „Mehrbedarf“ in Höhe der Hälfte der Kosten des Kindergartens und später des Horts nach der Schule. Im Streitjahr 2020 waren dies zusammen 199 Euro.



Den hierfür vom Vater geltend gemachten Sonderausgabenabzug erkannte das Finanzamt nicht an, weil die Tochter nicht in seinem Haushalt wohne. Mit seiner Klage machte der Vater geltend, das „Kriterium der Haushaltszugehörigkeit“ sei verfassungswidrig.



Dem folgte der BFH nicht. Es handle sich um eine „verfassungsrechtlich zulässige Typisierung“. Sie stelle darauf ab, wann typischerweise erhöhte Betreuungskosten für ein Kind anfallen. Wenn ein Kind nicht im eigenen Haushalt lebe, stelle sich die Frage einer Fremdbetreuung gar nicht.



Zudem verwies der BFH auf den steuerlichen Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von im Streitjahr 1320, heute 1464 Euro pro Elternteil. Dieser stehe auch dem Vater zu, obwohl die Tochter nicht bei ihm wohne.



Zu einer unzulässigen Besteuerung des Existenzminimums des Kinds komme es daher jedenfalls dann nicht, wenn die aufzubringenden Betreuungskosten unter dem Freibetrag lägen. Das sei hier der Fall. xmw/cfm