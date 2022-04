Entlastungspaket: So sichern Sie sich die Kindergeld-Sonderzahlung

Von: Patricia Huber

Teilen

Aufgrund der steigenden Preise in allen Lebensbereichen hat die Bundesregierung einen Kinderbonus beschlossen. © Patrick Seeger/dpa

Die Ampel-Koalition will Familien einen einmaligen Kinderbonus auszahlen, um sie von den durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Preisen zu entlasten. Alle Informationen dazu im Überblick.

München/Berlin – Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten und der Ukraine-Krieg treiben in Deutschland die Preise nach oben. Im März lag die Inflationsrate bei 7,3 Prozent. Besonders Familien mit geringem Einkommen bekommen die Folgen davon ganz deutlich im Geldbeutel zu spüren. Daher hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket geschnürt. Neben dem 9-Euro-Ticket und der Energiepauschale sollen Familien pro Kind eine Bonuszahlung erhalten.

Kinderbonus im Entlastungspaket: So wird er ausgezahlt

Der Kinderbonus soll 100 Euro pro Kind betragen. Er wird dann zusätzlich zum Kindergeld über die Familienkassen ausgezahlt. Anspruch haben also grundsätzlich alle Eltern in Deutschland, die auch Kindergeld beziehen. Ähnlich wie bereits der Familienbonus in der Corona-Pandemie, wird auch diese Sonderzahlung auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Gutverdiener profitieren davon also nicht.

Wann genau sich Familien über das Extra-Geld freuen dürfen, ist noch nicht bekannt. Die anderen Maßnahmen des Entlastungspakets, wie etwa das 9-Euro-Ticket, sollen zum 1. Juni an den Start gehen.

Kinderzuschlag: 20 Euro mehr für einkommensschwache Familien

Eltern, die nur ein sehr knappes Einkommen haben, können den sogenannten Kinderzuschlag beziehen. Der Höchstbetrag liegt hier bei 209 Euro pro Monat; die Höhe richtet sich nach den „persönlichen Lebensumständen der Familie“. Ab dem 1. Juli gibt es dann monatlich 20 Euro mehr Kinderzuschlag – also maximal 229 Euro.

Dieser Zuschuss soll bestehen bleiben, bis die im Koalitionsvertrag festgelegte Kindergrundsicherung eingeführt wird. Laut SPD, Grüne und FDP sollen in der Kindergrundsicherung Leistungen wie Kindergeld, Hartz IV und der Kinderzuschlag zusammengefasst werden. Die Kindergrundsicherung soll demnach „aus zwei Komponenten bestehen: Einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag.“ (ph/AFP)