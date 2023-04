Streit um Kindergrundsicherung: Kommt jetzt doch alles ganz anders?

Von: Amy Walker

Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel-Regierung die Einführung der Kindergrundsicherung versprochen. Jetzt scheint es sich die FDP anders zu überlegen. Um wie viel Geld geht es eigentlich und wer ist betroffen?

Berlin – Die Kindergrundsicherung ist für die Ampel-Regierung zum nächsten Streitthema geworden. Dabei steht im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grüne und FDP, dass die Einführung der Kindergrundsicherung Bestandteil ihrer Familienpolitik sein wird. Die Idee dahinter: die verschiedenen Familienleistungen zu bündeln und die Auszahlung der erforderlichen Leistungen zu automatisieren. Damit bekämen viele Familien, die aktuell nicht wissen, dass sie Anspruch auf bestimmte Leistungen hätten, automatisch das Geld.

Trotz Koalitionsvertrag will die FDP und insbesondere Finanzminister Christian Lindner jetzt scheinbar zurückrudern. Die Kindergrundsicherung sei zu teuer, findet der Liberale. SPD und Grüne sehen dagegen keinen Grund zur Nachverhandlung.

Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 vieles einfacher machen. (Symboldbild) © imago images/Michael Gstettenbauer

Aber wem würde die Kindergrundsicherung zugutekommen? Dafür lohnt ein Blick auf das aktuelle System. Derzeit gibt es mehrere unterschiedliche Familienleistungen, die Eltern einzeln beantragen müssen. Diese sind unter anderem:

Kindergeld

Kinderzuschlag

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Mutter-und-Kind-Hilfen

Unterhaltsvorschuss

Steuerliche Entlastungen

Mutterschaftsgeld

Pflegeunterstützungsgeld

Elterngeld

Allein anhand der Liste ist zu erkennen: Es ist kompliziert. Kein Wunder also, dass viele Familien nicht auf dem Schirm haben, wo sie noch Anspruch auf mehr Geld hätten. Im Kampf gegen die Kinderarmut soll es daher die Kindergrundsicherung geben. Geplant war bisher, dass diese ab 2025 eingeführt wird.

Kindergrundsicherung: Zwei Komponenten aus Grundbetrag plus Zusatzbetrag

Um das ganze System zu vereinfachen, soll die Kindergrundsicherung künftig aus zwei Komponenten bestehen. Einmal den Grundbetrag, den alle Familien unabhängig vom Einkommen erhalten. Dieser würde sich an die aktuelle Höhe des Kindergeldes richten, also 250 Euro pro Kind. Die zweite Komponente richtet sich dann nach dem Familien-Einkommen. Der Zusatzbetrag soll dann gestaffelt nach Einkommen sein und alle anderen familiären Leistungen zusammenfassen. Außerdem soll er automatisch berechnet werden – Familien müssen sich also nicht mehr mit Anträgen herumschlagen.

Wie viel Geld es im Einzelnen für die Familien geben würde, wird also sehr individuell ausfallen. Momentan beträgt aber beispielsweise der Kinderzuschlag maximal 250 Euro pro Kind, die Leistungen für Bildung und Teilhabe nochmal 15 Euro pro Monat für außerschulische Aktivitäten.