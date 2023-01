Klage gegen Grundsteuer: „In einer Bananenrepublik möglich, aber nicht in einem Rechtsstaat“

Von: Lisa Mayerhofer

Die Reform der Grundsteuer sorgt für heftige Kritik. Der Bund der Steuerzahler und der Eigentümerverband Haus & Grund planen Musterklagen vor dem Bundesverfassungsgericht.

Berlin – Es ist eine der größten Steuerreformen der Geschichte der Bundesrepublik: 36 Millionen Immobilien müssen für die geplante Grundsteuer-Reform neu bewertet werden. Jeder Eigentümer in Deutschland muss deshalb eine Grundsteuer-Erklärung abgeben, mithilfe deren Daten das Finanzamt dann die neue Grundsteuer ab 2025 berechnen soll. Je nach Bundesland wird die Grundsteuer nach unterschiedlichen Modellen berechnet.

Grundsteuer-Reform: Verbände planen Musterklagen

Die Frist für die Abgabe der Erklärung läuft Ende Januar ab. Mehr als 16 Millionen Deutsche haben diese nun schon eingereicht – das ist aber nicht einmal die Hälfte derjenigen, die dazu verpflichtet sind. Gleichzeitig wächst die Kritik an der Grundsteuer-Reform.

Der Bund der Steuerzahler und der Eigentümerverband Haus & Grund wollen gegen die Ausgestaltung der neuen Grundsteuer vorgehen und planen Musterklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. „Die verschiedenen Grundsteuergesetze, insbesondere aber das Grundsteuergesetz des Bundes, das in den meisten Bundesländern gilt, ist aus unserer Sicht verfassungswidrig, weil es einige Elemente beinhaltet, die nicht sachgerecht sind. Dazu gehört zum Beispiel eine Bevorteilung von Mietern, die in Genossenschaften wohnen, die völlig unbegründet ist“, erklärt Kai Warnecke, Verbandspräsident von Haus & Grund gegenüber dem MDR.

Warnecke: „Die Bodenrichtwerte sind nicht justiziabel“

Was die Verbände ebenso kritisieren: Eigentümer, die ihre Grundsteuer-Erklärung abgegeben haben, erhalten vom Finanzamt einen sogenannten Grundsteuerwertbescheid, gegen den sie schnell Widerspruch einlegen müssen, wenn die Werte darin nicht stimmen sollten. Allerdings sei es für die Eigentümer kaum zu stemmen, die Rechtmäßigkeit des neuen Gesetzes zur Grundsteuer zu überprüfen, erklärt Warnecke dem Sender.

In diesem Zuge stört Warnecke auch die Festlegung der Bodenrichtwerte. Denn die Werte seien nicht überprüfbar: „Die Bodenrichtwerte sind nicht justiziabel. Da sitzt ein Gutachterausschuss, legt die Werte einfach fest und die bestimmen dann die Steuerhöhe. Das ist in einer Bananenrepublik möglich, aber nicht in einem Rechtsstaat“, sagt Warnecke gegenüber dem MDR.

