Konkurrent für Klarna: So seriös ist Anyfin und wann es sich lohnt

Von: Fabian Pieper

Teilen

Anyfin verspricht günstige Kredit-Ablöse. Aber ist das seriös? © Marcus Brandt/dpa

Das Startup Anyfin wirbt damit, bestehende Kredite abzulösen und ein günstigeres Angebot zu machen. Aber ist das seriös?

Bremen – Es klingt verlockend für Verbraucher: Das schwedische Startup Anyfin bietet seinen Kunden an, deren hoch verzinste Kreditverträge zu übernehmen, sie an ihrer Stelle abzubezahlen und ein günstigeres Angebot zu machen. Das Unternehmen wirbt damit, den effektiven Jahreszins so um 30 Prozent drücken zu können. Gerade in Zeiten von Inflation scheint das für viele verschuldete Menschen eine gute Möglichkeit zu sein, die Schuldenlast zu drücken. Aber wie funktioniert das Ganze genau, wer steckt dahinter und ist das seriös – oder tun sich weitere versteckte Kosten auf?

Das Grundlegende: Anyfin versteht sich als Kreditanbieter, der jedoch ausschließlich bestehende Kredite ablöst und keine neuen Kredite ausgibt, wie kreiszeitung.de berichtet. Das maximale Kreditvolumen darf dabei 20.000 Euro nicht überschreiten. Anyfin ist seit Frühjahr 2021 in Deutschland aktiv, nachdem es sich zuvor am Heimatmarkt Schweden etabliert hat. Und: Anyfin macht nur dann ein Angebot, wenn es ein besseres Angebot vorlegen kann.

Einfache Handhabung für Ablösung von Krediten

Das funktioniert für den Verbraucher vergleichsweise einfach. Dieser kann über die Anyfin-App oder die Webseite des Unternehmens seine Kredit-Abrechnung einreichen. Anyfin liest dann die Konditionen wie Saldo, Gebühren, Zinssatz und Laufzeit aus. Es folgen eine neutrale Schufa-Prüfung, die den Schufa-Score nicht beeinflusst, und eine Prüfung, ob das Unternehmen dir ein günstigeres Angebot machen kann, das dem Kunden dann umgehend zugesendet wird. Stimmt er zu, so wird der offene Kredit innerhalb weniger Tage ausgeglichen. Ab dann zahlt der Kunde den Kredit zu günstigeren Konditionen bei der schwedischen Eric Penser Bank, der Partnerbank von Anyfin, ab. Das Startup bleibt allerdings bis zum Ende Ansprechpartner für die Kunden.

Auf Bewertungs-Plattformen wie Trustpilot überzeugt das Angebot des Unternehmens, das hierzulande bereits mehr als 20.000 Kunden hat. Dort sammeln sich viele positive Bewertungen. Denn Anyfin bietet einige Vorteile: Die Abwicklung der Umschuldung ist relativ leicht und geschieht schnell, das Risiko für die Kunden ist gering und es sind viele Kreditformen ablösbar. Zudem lassen sich auch mehrere Kredite zusammenfassen, auch von unterschiedlichen Kreditgebern und populären Bezahl-Diensten wie Klarna. Klarna ist derzeit ein Thema auf Tiktok, wo junge User ihre angehäuften Schulden posten. Nach Abschluss des neuen Vertrages sind Sondertilgungen möglich, die Rate kann angepasst und unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden.

Günstigeres Anyfin-Angebot muss nicht das günstigste sein

Doch es gibt auch Nachteile. Denn da Anyfin mit lediglich einer Bank zusammenarbeitet, ist das bonitätsabhängige Angebot – wenn das Unternehmen eines machen kann – zwar günstiger, aber möglicherweise noch immer mit einer hohen Zinslast verbunden und wahrscheinlich bei Weitem nicht das günstigste Angebot. Zudem ist die Maximalsumme von 20.000 Euro relativ gering. Das liegt daran, da sich der Service von Anyfin vor allem an Kunden richtet, die Kredite mit hohen Standardzinsen wie Ratenkäufe, Dispos oder Kreditkartenschulden ablösen wollen.

Wer also Wert darauf legt, ein einfach zu bedienendes Angebot zu erhalten, das mitunter allerdings nicht das günstigste mögliche Angebot sein muss, für den könnte Anyfin eine passende Option sein. Zudem untersteht es deutschem Recht. Verbraucherschützer schätzen die Geschäftspraktiken des Unternehmens als seriös ein und auch die Kunden sind zufrieden.