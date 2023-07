Kleine und mittlere deutsche Firmen im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt

Mitarbeiter im Gespräch (Symbolbild) © Westend61/Imago

Der Deutsche Mittelstand sieht sich international gut aufgestellt.

Frankfurt am Main in Deutschland - Das geht aus dem am Montag vorgestellten Internationalisierungsbericht der Förderbank KfW hervor. Der Untersuchung zufolge sind die meisten Betriebe zudem zuversichtlich, dass sich ihre Wettbewerbsposition mittelfristig verbessern oder zumindest nicht verschlechtern wird.

Unter dem Strich geht etwa die Hälfte der Unternehmen davon aus, ihre bisherige Stellung im internationalen Wettbewerb halten zu können. „Rund ein Drittel erwartet sogar eine Verbesserung“, erklärte die KfW. „Ein Fünftel aller kleinen und mittleren Unternehmen sorgt sich um eine Verschlechterung der eigenen Wettbewerbsposition.“



Als „zentrale Stärke“ nannten die meisten Unternehmen laut KfW die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften. „Jedes dritte Unternehmen sieht sich in dieser Hinsicht besser aufgestellt als die Konkurrenz aus dem Ausland, die Hälfte zumindest vergleichbar und nur fünf Prozent schlechter.“ Außerdem sei das positive Image von Made in Germany international ein Wettbewerbsvorteil.



Als häufigste Schwäche des eigenen Unternehmens wurden demnach die Preise für die eigenen Produkte oder Dienstleistungen genannt - jedes vierte Unternehmen machte diese Angabe. 16 Prozent nannten hohe Personalkosten, zehn Prozent den eigenen Digitalisierungsgrad.



Die Energiekosten in Deutschland sind auch trotz der aktuellen Krise für den Großteil des Mittelstandes hingegen kein größeres Problem. „Im Vergleich zum Jahr 2021 ist die relative Energiekostenbelastung vor allem im Verarbeitenden Gewerbe sichtbar angestiegen“, erklärte die KfW. „Dennoch halten die meisten Mittelständler (81 Prozent) die Energiekosten auf dem Niveau von März 2023 für tragbar.“



Als Risiko für die künftige Wettbewerbsfähigkeit nannten die meisten Unternehmen - fast die Hälfte - hingegen die Bürokratie am Standort Deutschland. Es folgen Steuern und Abgaben (34 Prozent) sowie Umwelt- und Klimaschutzbestimmungen (26 Prozent). Den Fachkräftemangel nannten 21 Prozent der Unternehmen als gewichtiges Risiko.



Die Studie zählt insgesamt 3,8 Millionen mittelständische Unternehmen in Deutschland, von denen rund jedes zehnte im internationalen Wettbewerb steht. Dazu gehören vor allem größere Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, wie die KfW-Experten erklärten. Ihre Konkurrenz verorten diese Unternehmen vor allem in anderen europäischen Ländern. Wichtigste Herkunftsregion von Wettbewerbern außerhalb Europas ist China, gefolgt von anderen asiatischen Regionen sowie die USA. pe/ilo