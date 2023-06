Grundsteuer: Finanzämter fordern neue Steuererklärungen – wegen eines kleinen Fehlers

Die Infos des "Experten" sollten mit Vorsicht genossen werden. Das Programm kann sehr wohl unterscheiden, ob eine 11stellige (Einkommen)Steuernummer verwendet wurde oder eben das 17stellige (Einheitswert)Aktenzeichen.

Wenn die Grundsteuerwerterklärung aber mit einem falschen Aktenzeichen (bspw. aus Berlin) für ein in Brandenburg belegenes Grundstück übermittelt wurde, kommt die Erklärung nun einmal bei der LANDES(!)Finanzverwaltung Berlin an und nicht im zuständigen brandenburger Finanzamt - und das mahnt dann den Steuerpflichtigen an.

Ein Datenaustausch / Neuzuordnung der Erklärung zwischen den Bundesländern ist nicht möglich, soll heißen, die vom Steuerpflichtigen ans falsche Bundesland übermittelte Erklärung muss dann ausgedruckt, an das zuständige Finanzamt geschickt und dort händisch erfasst werden...

Und selbst wenn die Erklärung an das richtige Finanzamt übermittelt wurde, dabei aber das falsche Aktenzeichen verwendet wurde, kann es zum Erinnerungsschreiben gekommen sein: Die Bearbeiter versuchen sehr wohl, die vorhandenen Erklärungen den richtigen Aktenzeichen zuzuordnen, bei der Vielzahl von (unvollständig / fehlerhaft ausgefüllten) Erklärungen kommt man aber nicht hinterher...

Ein sinnvoller Rat des "Experten" wäre gewesen: 1. Ruhe bewahren. 2. Sendeprotokoll aufrufen und mit Hinweis auf die dort enthaltene Transferticketnummer antworten, dass die Erklärung bereits schon übermittelt wurde...