Klimaprotest schränkt Flugverkehr am Flughafen München ein

„Letzte Generation“ demonstriert am Flughafen München © LGPB/IMAGO

Am Donnerstag wurde am Flughafen München wegen einer Protest-Aktion von Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ der Flugverkehr beeinträchtigt.

München in Deutschland - Vier Aktivisten klebten sich auf der Nordbahn fest, sagte ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur AFP. Der Flugverkehr auf dieser Bahn sei für rund eine Dreiviertelstunde eingestellt worden. Sämtliche Flüge, die dort hätten starten oder landen sollen, konnten aber über die Südbahn abgewickelt werden.

Daher habe es nur geringe Verspätungen gegeben, es seien keine Flüge ausgefallen. Die Polizei Oberbayern Nord teilte auf Twitter mit, dass die Versammlung auf der Rollbahn in der Zwischenzeit aufgelöst worden sei. Die Aktivisten würden von der Bahn befreit und in Gewahrsam genommen. Einige Aktivisten hätten am Morgen zudem versucht, in den Sicherheitsbereich der südlichen Landebahn einzudringen. Das sei verhindert worden.

Auch am Berliner Flughafen protestierte die „Letzte Generation“ laut Medienberichten erneut. Mehrere Menschen sollen sich Zugang zum Rollfeld verschafft haben. Zu einer Beeinträchtigung des Flugverkehrs soll es nicht gekommen sein. ald/cha