Klimabeauftragte Morgan ruft zu globaler Koalition gegen Erderwärmung auf

Klimaschutz: Spahn will andere Wege für „deutlich weniger Geld“ finden

Teilen

Jens Spahn © Frederic Kern/IMAGO

Jens Spahn (CDU), Unions-Fraktionsvize, dringt auf „andere Wege“ beim Klimaschutz.

Berlin in Deutschland - „Im Moment gehen wir nicht den effizientesten Weg, sondern einen Weg, der viele überfordert“, sagte der Unionspolitiker am Montag im „ARD-Morgenmagazin“. Er kündigte an, andere Wege zu finden, mit denen „deutlich weniger Geld ausgegeben“ und eine „höhere Akzeptanz“ erreicht werden könne.

Denn das Weltklima werde „nicht allein in Deutschland gerettet“. Schließlich mache Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß gerade einmal zwei Prozent aus, sagte der Unionspolitiker. Daher müsse die Politik es „in einer Art und Weise machen, dass es am Ende auch Akzeptanz behält“.



Klimaschutz sei während der Regierungszeit der großen Koalition aus CDU und SPD eine „Frage der Vernunft“ geworden. „Eine breite Mehrheit in der Bevölkerung trägt das mit.“ Die Ampel-Regierung hingegen habe daraus eine „Frage des Glaubens, der Ideologie“ gemacht, da sie die Bürger überfordere und „das jetzt mit der Brechstange mache“, sagte Spahn mit Blick auf das geplante Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

In einer Demokratie jedoch könne „man auf Dauer nicht Politik gegen die Mehrheit Bürger machen“. Für das Heizungsgesetz etwa gebe es derzeit weder eine Mehrheit in der Gesellschaft noch im Parlament. „Klimaschutz ist dann mehrheitsfähig, wenn man es vernünftig macht.“



Wenn bis zum Jahr 2030 etwa 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden sollen, dann brauche es dafür „zig Milliarden Euro Förderungen, Verbote und Umbau in jedem Heizungskeller“. Genauso viel würde nach Spahns Einschätzung eingespart werden, wenn die Kernkraftwerke statt den Kohlekraftwerken „zwei, drei Jahre länger“ liefen.



Es gebe „neue, moderne Technologien, die wir in Deutschland gar nicht nutzen“, sagte der CDU-Politiker. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Vorschläge von Klimaforschern, wonach die Abscheidung und Lagerung von CO2 unter der Erde möglich sei - eine bislang in Deutschland verbotene Technologie.



Eine Bepreisung als marktwirtschaftliches Instrument führe jedoch am Ende dazu, CO2 „bürokratiearm, ohne Bevormundung effizienter“ einzusparen. „Das spüren die Leute. Sie wollen Klimaschutz, aber sie wollen es nicht in einer Art und Weise, wo man es ihnen so aufzwingt - auch mit enormen Kosten.“ kas/bk

Klimabeauftragte Morgan ruft zu globaler Koalition gegen Erderwärmung auf

Die Beauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, hat zum Auftakt von Klimagesprächen in Bonn zu einer „breiten Koalition für eine ambitionierte globale Klimapolitik“ aufgerufen. Daran würden die Beteiligten in den kommenden zwei Wochen arbeiten, erklärte die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Bei den Verhandlungen in Bonn geht es um die Vorbereitung der UN-Klimakonferenz, die Ende November in Dubai beginnt.



„In weniger als sechs Monaten beginnt die COP28 und wir verhandeln ab heute in Bonn, um die Weichen zu stellen, damit wir in Dubai auch dort ankommen, wo wir hinwollen“, erklärte dazu Morgan. Auf der UN-Klimakonferenz müssten „wegweisende Entscheidungen“ getroffen werden, „durch welche wir einen großen Sprung in Richtung einer klimafreundlichen, nachhaltigen und damit besseren Welt machen“.



Morgan verwies auf die dramatische Lageeinschätzung des Weltklimarats IPCC in dessen Bericht vom März. Dieser „hat uns mit brutaler Klarheit gezeigt: wir machen nicht genug und als Weltgemeinschaft schlafwandeln wir auf einen Abgrund zu“, warnte die Klimabeauftragte. „Wir müssen aufwachen und brauchen eine Kurskorrektur, um auf den 1,5 Grad Pfad kommen.“ Notwendig sei auch ein klarer Fahrplan, der „einen Weg zum Ausstieg aus den fossilen Energien aufzeigt und den Ausbau von Erneuerbaren dramatisch beschleunigt“.



Auf der UN-Klimakonferenz soll eine globale Bestandsaufnahme der bisherigen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und damit der Fortschritte und Versäumnisse im Kampf gegen die Erderwärmung stattfinden. Zudem geht es um die Finanzierung von Klimaschutz und des Ausgleichs von Klimaschäden in Entwicklungsländern.



An der zweiwöchigen Vorbereitungskonferenz in Bonn nehmen Delegierte aus aller Welt teil. „Die globale Bestandsaufnahme ist die Möglichkeit einer Generation, ihren Kurs zu korrigieren und einen Weg zu entwickeln, dem Klimawandel mit neuer Kraft und Perspektiven entgegenzutreten“, sagte vorab der Chef des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell. Die UN-Weltklimakonferenz findet vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. bk/kas