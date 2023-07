Klingbeil bekräftigt Forderung nach weiterer Anhebung des Mindestlohns

Lars Klingbeil © Frederic Kern/IMAGO

SPD-Chef Lars Klingbeil hat seinen Einsatz für einen höheren Mindestlohn unterstrichen.

Berlin in Deutschland - Er werde sich weiter für „angemessene Löhne“ einsetzen, sagte Klingbeil am Montag in Berlin. Die nun geplante Anhebung der Lohnuntergrenze um 41 Cent sei nicht ausreichend.

Die Mindestlohnkommission hatte vergangene Woche vorgeschlagen, den Mindestlohn zum 1. Januar 2024 zunächst auf 12,41 Euro pro Stunde zu erhöhen und zum Jahresbeginn 2025 auf 12,82 Euro. Damit hatte sich die Arbeitgeberseite in der Kommission durchgesetzt. Klingbeil brachte am Wochenende eine zusätzliche Mindestlohnerhöhung im kommenden Jahr auf bis zu 14 Euro durch die Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie ins Gespräch.

Nötig sei nun eine politische Debatte darüber, sagte Klingbeil. „Aber ich werde jetzt nicht Verfahren der Mindestlohnkommission in Frage stellen.“ Die Ampel-Koalition hatte im vergangenen Jahr eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro beschlossen. Dieser Eingriff der Politik in die Lohnfindung galt als Ausnahme.



FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kritisierte die Äußerungen des SPD-Chefs. Vorschläge dieser Art seien „höchst problematisch für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagte Djir-Sarai. Es wäre aus seiner Sicht auch „ein großer Fehler, wenn die Politik sich in die Festlegung der Löhne einmischen würde.“ bfi/mt