Klingbeil sieht "dramatische Monate" auf Deutschland zukommen

SPD-Parteichef Lars Klingbeil erwartet harte Monate für Deutschland im Hinblick auf die Gasversorgung.

Köln in Deutschland - "Wir stehen vor dramatischen Monaten", sagte Klingbeil am Montag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Er rief die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen auf: "Wir müssen auch im privaten Bereich sparen."

Ziel müsse sein, das Gas für die Industrie nicht zu rationalisieren. "Das hätte dramatische Folgen für den Arbeitsmarkt", sagte er. "Das müssen wir vermeiden, und dazu können alle beitragen."



Mit Blick auf die anstehenden Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nordstream 1 sagt Klingbeil: "Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass Putin nach den Wartungsarbeiten den Gashahn nicht mehr aufdreht." Dies hätte dramatische Folgen für Deutschland und Europa - daher müsse das Land sich mit diesem Szenario beschäftigen: "Man muss bei Putin mit dem Schlimmsten rechnen." pw/bk

Spahn unterstützt DGB-Vorstoß zu gestaffelten Energiepreisen



Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich hinter den Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gestellt, Energiepreise zu staffeln. "Solche Vorschläge gehören auf den Tisch", sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende am Montag im Deutschlandfunk vor der konzertierten Aktion zur Inflation im Kanzleramt. Wenn Geringverdiener im Herbst und Winter für einen Teil ihrer Gasrechnung einen niedrigeren Preis zahlen müssten, mache das für sie "einen Unterschied".



"Man könnte zum Beispiel sagen ab dem 1. Oktober, die ersten 10.000 Kilowattstunden Gas pro Haushalt kosten weniger als die zweiten 10.000", sagte Spahn zur Staffelung von Energiepreisen. Er schlug zudem "gezielte Steuersenkungen gerade für kleine und mittlere Einkommen" sowie eine Absenkung der Stromsteuer vor.



DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte am Wochenende einen "Energiepreisdeckel" gefordert. Dafür soll für jeden Erwachsenen und jedes Kind ein Grundbedarf an Strom und Gas festgelegt werden, für den es eine Preisgarantie gebe. Bei darüber hinaus gehendem Verbraucher muss dann mehr gezahlt werden.



Spahn kritisierte, dass es bei dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Gewerkschaften und Arbeitgebern noch keine Ergebnisse geben solle. "Es ist schon viel geredet worden, es braucht jetzt mal eine Entscheidung", sagte er und forderte in Anlehnung auf eine Äußerung des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi während der Eurokrise "einen Whatever-it-takes-Moment der Bundesregierung". Scholz müsse den Kampf gegen hohe Preise "zum Topthema machen". mt/hcy