Mittelstandsverband und Dehoga für Stopp der Gasumlage

Klingbeil versucht, Koalitionsstreit um Gasumlage zu entspannen

Teilen

Lars Klingbeil © IMAGO/Reiner Zensen

SPD-Bundeschef Lars Klingbeil bemüht sich im Zusammenhang mit der geplanten Gasumlage um versöhnliche Töne.

Berlin in Deutschland - Die von Habeck angekündigte Überarbeitung sei "der richtige Weg", sagte Klingbeil am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Wichtig sei, dass die Regierung "die Kraft" habe, "Fehlentwicklungen" zu benennen und zu korrigieren. Er finde den Ansatz der Umlage zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit nach wie vor "richtig".

Klingbeil verwies darauf, dass die Regierung angesichts verschiedener völlig neuartiger Krisen "mit Hochdruck in einer wahnsinnig komplexen Situation" agieren müsse. "Da kann das in einem Ministerium, wenn man unter Hochdruck arbeitet, auch mal passieren", sagte er mit Blick auf die von ihm benannten "Fehler" in der Umlage. Dass Habeck eine Überarbeitung angekündigt habe, sei "das richtige Signal". Er sei überzeugt, dass dieses Vorhaben gelingen werde.



Der SPD-Chef übte zugleich vehemente Kritik an Unternehmen, die die Umlage ohne finanzielle Notlage in Anspruch nehmen wollten. Dies sei "unanständige Trittbrettfahrerei", der "ein Riegel vorgeschoben werden muss". Habeck versuche dies nun "politisch zu verhindern". Sollte das nicht gelingen, werde "gesetzgeberisch" nachgearbeitet. Notfalls könne auch der Bundestag noch Dinge stoppen, mahnte Klingbeil in der ARD. "Aber so weit muss es nicht kommen."



Die Gasumlage soll Firmen entlasten, die wegen gedrosselter Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Dies soll Firmenpleiten und Lieferausfälle verhindern. Privathaushalte und Unternehmen sollen die Umlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Oktober zahlen, wobei die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch auf sieben Prozent sinken soll.

Nach den derzeitigen Regelungen würden von der Umlage aber auch Unternehmen profitieren, die nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind oder mit anderen Geschäftsfeldern sogar hohe Gewinne machen. Deshalb hatte sich in den vergangenen Tagen zunehmend scharfe Kritik an Habeck und seinem Ministerium entzündet, das die Umlage erarbeitet hatte. Nicht zuletzt Klingbeil ging den Minister dabei scharf an und warf ihm öffentlich "handwerkliche Fehler" vor. bro/cha

Mittelstandsverband und Dehoga für Stopp der Gasumlage



Der Mittelstandsverband BVMW und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordern, die ab Oktober geplante Gasumlage zu stoppen. "Die Gasumlage muss weg", sagte BVMW-Chef Markus Jerger der "Bild"-Zeitung vom Montag. "Sie führt dazu, dass Unternehmen und Bürger finanziell ausbluten."



Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges sagte der Zeitung, die Umlage sei "offensichtlich falsch konzipiert". Sie treibe die Gaspreise noch weiter nach oben.



"Explodierende Gas- und Stromkosten bedrohen die Existenz vieler Firmen", warnte Hartges. "Das darf nicht sein. Die Regierung muss das auf ihrer Klausur in Meseberg in jedem Fall ändern." Das Bundeskabinett kommt am Dienstag und Mittwoch zu einer Klausurtagung zusammen.



Jerger forderte eine Preisdämpfung beim Strom: Wie bei Gas müsse die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden.



Privathaushalte und Unternehmen sollen die Gasumlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Oktober zahlen. Mit dem Geld sollen Firmen gestützt werden, die wegen gedrosselter Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Die Mehrwertsteuer auf Gas soll gleichzeitig auf sieben Prozent sinken.



Weil auch wirtschaftlich gesunde Gashändler von der Umlage profitieren könnten, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Änderungen angekündigt. Das Thema sorgt seit Tagen für Streit in der Ampel-Koalition. cne/cha